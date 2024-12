Belémprev define prazo para prova de vida de segurados nascidos em dezembro

A Previdência Municipal de Belém (Belémprev) definiu a data para os aposentados e pensionistas nascidos em dezembro realizarem a prova de vida. O prazo começou no último domingo (1°) e segue até dia 30 de janeiro de 2025. O procedimento anual é obrigatório.

A medida se aplica aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Prefeitura e da Câmara Municipal de Belém. Aqueles que não realizarem a prova de vida no prazo de 60 dias, precisarão comparecer pessoalmente à sede da Belémprev para regularizar a situação, evitando bloqueio ou suspensão dos benefícios previdenciários.

Para realizar a prova de vida, os usuários devem acessar o aplicativo Meu RPPS, disponível para Android e iOS. Também é possível realizar o procedimento presencialmente na sede da autarquia previdenciária em Belém, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 14h, levando um documento de identidade com foto atual, CPF e um comprovante de endereço.

Para os nascidos em novembro que ainda não realizaram a prova de vida, o prazo segue até o dia 30 de dezembro. O procedimento pode ser feito de forma presencial ou pelo aplicativo.

A prova de vida tem como objetivo assegurar a continuidade do pagamento das aposentadorias e pensões por morte no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Belém, além de prevenir possíveis fraudes.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)