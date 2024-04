Previdência social: entenda a importância e como ela funciona na prática

A Previdência Social é uma política pública de renda que desempenha um papel fundamental na vida de uma parcela significativa dos brasileiros, trabalhadores e aposentados. Ela garante proteção social aos trabalhadores e seus dependentes, principalmente em casos de aposentadoria, invalidez, pensão por morte, assim como outros benefícios.

A previdência social foi tema do episódio do webinar "COOP 30", mediado pelo presidente do conselho de administração do SICOOB COIMPPA, Ivan Costa, e Luciana Lucena, assistente de marketing da cooperativa, que recebeu a advogada especialista em direito previdenciário, Luísa Porto.

A advogada destaca o papel da previdência social no dia a dia e o quanto ela se torna essencial em diversos momentos da vida. "Ela tem uma função, de natureza, de seguro social, onde a gente visa se segurar nos principais momentos de risco que a gente pode viver, como a maternidade, a saúde, doença, velhice e a morte, no caso de pensão por morte. A previdência não é só aposentadoria. Ela atua em diversos outros momentos", destaca a especialista Luísa Porto.

Planejamento previdenciário

Além de debater sobre os principais tipos de previdência existentes no país, durante o webinar, a especialista destacou a importância de fazer um planejamento previdenciário.

“Quando a gente fala em planejamento previdenciário, acabamos falando sobre muitas coisas que ninguém quer passar, como morte ou acidente, mas que é necessário se pensar. É importante pensar nesse planejamento de forma individualizada. Cada pessoa vai ter um perfil e um objetivo. Existem várias vertentes que precisam ser analisadas, levando em consideração cada caso”, explica Luísa Porto.

Além disso, a advogada reforçou a importância de buscar entender mais sobre a previdência social e os impactos que ela pode causar na vida. “Educação previdenciária e previdência não é coisa de velho. É coisa de quem trabalha e se preocupa com a sua vida e com a vida das pessoas que estão próximas. É importante pensar sobre o assunto e se informar em canais seguros. Esse é um grande start”, finaliza Luísa.

