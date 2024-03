Governo antecipa pagamento do 13º para aposentados e pensionistas; veja datas de recebimento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira (13), um decreto que antecipa o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Terão direito ao pagamento antecipado segurados e dependentes que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O abono será pago em duas parcelas: a primeira, junto com o benefício de abril; e a segunda, junto com o depósito de maio. Desde 2022, o governo vem antecipando o pagamento do abono que, antes, costumava ocorrer no segundo semestre de cada ano.

Confira o calendário de pagamentos do 13º do INSS:

PARA QUEM RECEBE ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO

- Final do NIS: 1 - pagamentos em 24/4 e 24/5

- Final do NIS: 2 - pagamentos em 25/4 e 27/5

- Final do NIS: 3 - pagamentos em 26/4 e 28/5

- Final do NIS: 4 - pagamentos em 29/4 e 29/5

- Final do NIS: 5 - pagamentos em 30/4 e 31/5

- Final do NIS: 6 - pagamentos em 2/5 e 3/6

- Final do NIS: 7 - pagamentos em 3/5 e 4/6

- Final do NIS: 8 - pagamentos em 6/5 e 5/6

- Final do NIS: 9 - pagamentos em 7/5 e 6/6

- Final do NIS: 0 - pagamentos em 8/5 e 7/6

PARA QUEM RECEBE MAIS QUE 1 SALÁRIO MÍNIMO

- Final do NIS: 1 e 6 - pagamentos em 2/5 e 3/6

- Final do NIS: 2 e 7 - pagamentos em 3/5 e 4/6

- Final do NIS: 3 e 8 - pagamentos em 6/5 e 5/6

- Final do NIS: 4 e 9 - pagamentos em 7/5 e 6/6

- Final do NIS: 5 e 0 - pagamentos em 8/5 e 7/6.