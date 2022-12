Belém terá Feira do Empreendedorismo Inclusivo de pessoas com Transtorno Espectro Autista; veja onde

Nesta sexta (16) e sábado (17), será realizada a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, na praça Porto Futuro, em Belém. O público visitante terá a oportunidade de conhecer e adquirir trabalhos produzidos por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento tem como objetivo divulgar as pessoas com autismo e suas famílias, buscando promover o protagonismo, além de fomentar a geração de renda para esses empreendedores e a economia criativa.

VEJA MAIS

Serão comercializados produtos artesanais como bolos, chocolates, biscoitos, geleias, adesivos, cadernos, bloquinhos, copos, chaveiros, bottons, lápis, canetas, máscaras, cordões, camisas, e materiais pedagógicos adaptados, necessaire, porta moedas, estojo, bolsinhos, laços, materiais pedagógicos adaptados e brinquedos educativos sensoriais.

A Feira Inclusiva será promovida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), e poderá ser visitada entre as 16h às 22h.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).