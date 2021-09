Feira incentiva economia circular, criativa e solidária, em Belém

Como parte das ações da Operação Setembro Verde, programação promovida pela Prefeitura de Belém com o objetivo de alertar a população a respeito das questões ambientais, foi realizado neste final de semana (11 e 12) mais uma edição da Ecofeira, no Horto Municipal.

A Operação Setembro Verde pretende realizar ações e eventos na cidade, com foco, tanto na preservação, conservação, manejo e uso sustentável dos ecossistemas e biodiversidade, quanto na melhoria das condições socioambientais no município de Belém.

Um desses eventos é a Ecofeira, que busca incentivar a economia circular, criativa e solidária, dando a oportunidade para que pequenos produtores artesanais exponham seus produtos. “É uma feira que vem trabalhar o aproveitamento de residuos, temos aqui produtos vindos da economia circular e outros processos produtivos”, explica Rosa Helena Cruz, assessora da Coordenadoria de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário (CEADC).

Para a empreendedora Tahnity Haarad, dona de uma marca de biocosméticos, estar na feira representa um oportunidade de levar os produtos para mais pessoas e assim ampliar as discussões a respeito da sustentabilidade e do consumo consciente. Ela que também é Engenheira Agronoma acredita que os produtos naturais tem ganhado espaço no mercado, contudo, mais do que somente a venda, é importante também trabalhar a conscientização dos clientes.

“É muito importante poder expôr meus produtos aqui, num lugar que tem tudo ver com sustentabilidade. Assim as pessoas vão ter uma outra opção para conhecer produtos nessa vertente e desconstruir a ideia de que produto natural vegano é caro”, afirma.

Biocosméticos, biojóias, plantas ornamentais, produtos alimenticios, arte indigena, dentro outros produtos, podem ser encontrados na Ecofeira nos dias 18, 19, 25, 26, na Praça Milton Trindade- Hortinho Municipal, das 8 às 14h.