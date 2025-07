Plano Safra vai reduzir preços dos alimentos, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta terça-feira (1º) que os preços dos alimentos devem cair com a implementação do Plano Safra da Agricultura Familiar. O programa prevê R$ 89 bilhões em crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e outras políticas públicas voltadas ao setor. O valor é recorde — em 2024, foram destinados R$ 76 bilhões.

“Pelo terceiro ano consecutivo, o presidente Lula lança três Planos Safra recordes no Brasil, tanto da agricultura familiar quanto da empresarial. Este ano, estamos batendo um novo recorde, com R$ 89 bilhões. Isso ajuda? Ajuda. Porque, em três anos consecutivos, temos safras recordes no Brasil: 1,2 bilhão de toneladas de alimentos produzidos”, disse o ministro.

A declaração foi feita durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Na ocasião, Teixeira destacou que os investimentos já se refletem na queda dos preços de diversos alimentos, como o arroz (queda de 33%), o feijão (10%), a batata inglesa (46%), a banana (16%) e o tomate (29,77%).

“Ao mesmo tempo em que temos a inflação baixando, quem lidera essa queda são os alimentos”, afirmou. “Estamos vivendo um momento bom, e o que o presidente Lula quer são alimentos baratos, de qualidade e com fartura na mesa do povo brasileiro”, concluiu.