Belém: Mais de 14 mil estudantes da rede municipal podem receber auxílio de até R$ 500

A Prefeitura Municipal de Belém informou nesta segunda-feira (4) que mais de 14 mil estudantes da rede pública municipal de ensino podem se cadastrar no “Bora pra Escola”. O programa, instituído no fim de 2021, prevê um auxílio financeiro que pode chegar a R$ 500.

O programa tem o objetivo de assegurar a permanência dos estudantes nas escolas após a pandemia de covid-19, sendo um direito garantido por lei, que cabe aos responsáveis legais das crianças e adolescentes efetuar o cadastro.

Os estudantes regulares devem receber R$ 150, enquanto os estudantes que ficaram órfãos, em decorrência da covid-19, receberão R$ 300, já os concluintes do ensino médio na fundação Escola Bosque devem receber R$ 500. O programa é válido para estudantes matriculados em 2022 na educação infantil, ensino fundamental ou Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai).

Segundo a prefeitura, apenas 52.793, do total de 69.103 estudantes estão cadastrados no benefício. Com um investimento de R$ 10 milhões para o auxílio estudantil, até agora R$ 7,5 milhões foram pagos pela Prefeitura de Belém, o que corresponde a 79% do total de alunos matriculados na rede municipal.

Cadastro

O cadastro dos estudantes deve ser realizado pelo responsável legal, pelo site “Bora pra Escola'' ou, presencialmente, na secretaria da escola onde o aluno está matriculado.

O auxílio é pago em parcela única, por meio do aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Para quem tem mais de um filho matriculado na rede municipal, é preciso realizar o cadastro de cada um de forma separada. O pagamento é liberado de acordo com a data de cadastro por lotes.