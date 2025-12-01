Banco Central lança serviço que visa combater abertura de contas fraudulentas e golpes

O Banco Central (BC) lançou nesta segunda-feira, 1º, o BC Protege +, serviço que combate a abertura de contas fraudulentas e outros golpes. Oferecida gratuitamente à população, a ferramenta permite que pessoas e empresas informem ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) que não desejam abrir novas contas nem ser incluídas como titulares ou representantes em contas.

VEJA MAIS

A proteção se aplica a contas de depósitos à vista, de depósitos de poupança e de pagamento pré-pagas. Ela vale para todas as novas aberturas de contas, mesmo que sejam na mesma instituição ou conglomerado em que o CPF ou o CNPJ já esteja registrado.

Como mostrou a Broadcast, o Banco Central (BC) já havia anunciado que trabalhava na medida em maio, quando publicou normas de um novo serviço para permitir que qualquer cidadão informe a todo o Sistema Financeiro Nacional (SFN) que não autoriza a abertura de novas contas - corrente, poupança ou de pagamento - em seu nome. À época, ficou definido que a ferramenta seria lançada em dezembro deste ano, mas ela não chegou a ser nomeada.