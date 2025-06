Aumento do IOF preocupa setor produtivo no Pará e pode encarecer mercadorias

O aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), autorizado por decreto do governo federal em maio, acendeu um alerta entre economistas, empresários e entidades do setor produtivo em todo o país — e no Pará não foi diferente. A elevação da alíquota, válida por quatro meses, incide diretamente sobre operações de crédito, afetando tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Especialistas apontam que a medida pode comprometer o consumo, os investimentos e o crescimento econômico no curto e médio prazo.

Crédito mais caro: nova alíquota afeta empresas, MEIs e consumidores

Com a nova alíquota, o IOF sobre crédito para empresas passou de 1,88% ao ano para 3,5%, enquanto para microempreendedores individuais (MEIs) o salto foi de 0,88% para 1,95%. Para os especialistas, o principal problema está no aumento do custo do crédito, que tende a dificultar o acesso a capital de giro e a financiamentos voltados à manutenção de operações e à expansão dos negócios.

A presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, alerta que o impacto será maior entre pequenos e médios empresários, que já enfrentam dificuldades diante da alta carga tributária e do cenário de juros elevados.

VEJA MAIS:



“Esse aumento no IOF deve resultar em retração do consumo, menor rentabilidade dos negócios e aumento da insegurança jurídica para novos investimentos”, afirma.

Especialistas veem medida como retrocesso na reforma tributária

Segundo Grunvald, a medida pode ser interpretada como um recuo em relação aos compromissos com a reforma tributária e com a modernização do sistema fiscal brasileiro.

“Nós esperávamos medidas de estímulo à economia, mas o que vemos é um movimento contrário, que tende a gerar mais desconfiança entre investidores e empreendedores.”

Alta no IOF pressiona inflação e afeta o Norte de forma mais intensa

A avaliação é compartilhada por Lúcia Cristina de Andrade Lisboa, assessora econômica da Fecomércio-PA, que destaca a ineficácia da medida como solução para os problemas fiscais do país.

“Elevar alíquotas do IOF gera instabilidade, encarece o crédito, dificulta os empréstimos para as empresas e inibe os investimentos, comprometendo o ambiente de negócios e a competitividade da economia brasileira”, diz.

Segundo Lúcia Cristina, o aumento pode gerar efeitos negativos em cadeia, como a pressão inflacionária e a piora do custo de vida — especialmente nos estados da Região Norte, onde o acesso ao crédito já é historicamente limitado.

Dieese alerta para impacto no consumo e na cadeia produtiva

O economista e supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa, também vê com preocupação a decisão do governo. Ele afirma que o aumento do IOF tem impacto direto na formação de preços, pois eleva os custos de produção e de financiamento.

“Se os preços sobem, há reflexo direto na inflação. E num estado como o Pará, com forte dependência de insumos de outras regiões e alto nível de endividamento, isso afeta toda a cadeia produtiva e o consumo final.”

Costa destaca que empresas com margens apertadas serão as mais afetadas, especialmente aquelas que dependem de crédito para estocar, investir ou pagar fornecedores.

“Isso acaba sendo repassado para o consumidor final, comprometendo a demanda e o desempenho econômico.”

Empresários cobram reversão do decreto no Congresso

Diante da repercussão negativa, entidades nacionais como o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) enviaram ofícios ao Congresso Nacional pedindo a revogação do decreto. A Fecomércio-PA apoia o movimento.

“Aumentar impostos penaliza tanto os empreendedores quanto os consumidores. O ideal seria adotar um plano de racionalização administrativa, com eliminação de desperdícios. Essa é a única alternativa saudável para o ajuste fiscal”, defende Elizabete Grunvald.

Para ela, a medida contraria os discursos do governo sobre estímulo ao setor produtivo e à geração de empregos.

“Precisamos de ações que facilitem o acesso ao crédito, e não que o encareçam. Caso contrário, o empreendedor continuará perdendo espaço para a informalidade e para concorrentes estrangeiros.”

Pará pode ser um dos estados mais prejudicados

Com um índice de endividamento acima da média nacional — ultrapassando 70%, segundo o Dieese —, o Pará tende a ser um dos estados mais impactados pelos efeitos do aumento do IOF. Para Everson Costa, o encarecimento do crédito pode gerar um efeito dominó:

“Crédito mais caro empurra muitos para novos empréstimos, criando uma bola de neve. Isso afeta receitas, despesas e o potencial de consumo e investimento no estado.”

Outro fator agravante, segundo Costa, é a dependência logística e tributária do Pará em relação a outras regiões.

“Com custos mais altos de transporte, financiamento e insumos, o preço final ao consumidor sobe. Isso prejudica a competitividade do comércio local e agrava a perda do poder de compra da população.”

Especialistas alertam: impacto fiscal pode não compensar prejuízos

Enquanto o governo federal prevê uma arrecadação adicional de mais de R$ 60 bilhões até 2026 com o aumento do IOF, especialistas alertam que esse ganho pode ser ofuscado por uma desaceleração da economia, elevação do custo de vida e maior endividamento de famílias e empresas.

“O IOF mais alto pode ser uma solução de curto prazo para o governo, mas é um problema de longo prazo para a economia como um todo”, conclui Costa.