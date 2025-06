'Mundo Senai' começa nesta quinta (5) com oficinas e experiências em IA e realidade virtual

Começa nesta quinta-feira (5) a 17ª edição do Mundo Senai, evento gratuito que promete movimentar unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em 10 municípios do Pará. A proposta deste ano é convidar o público a viver “uma experiência em tecnologias digitais e inteligência artificial” para entender, na prática, como essas inovações já estão moldando o mercado de trabalho.

Ao longo de dois dias — quinta (5) e sexta-feira (6) — quem passar por unidades do Senai em cidades como Belém, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém vai encontrar palestras, minicursos, oficinas tecnológicas, testes com realidade virtual, demonstrações de robôs, além de orientação de carreira, tudo de forma gratuita e aberta ao público.

A programação começa às 8h na unidade Getúlio Vargas, na travessa Barão do Triunfo, 2806, no bairro do Marco, em Belém. O convidado de abertura é Alexandre Le Voci Sayad, jornalista, mestre em inteligência artificial e consultor da Unesco. No encontro, ele irá tratar das transformações no mundo do trabalho e das habilidades que devem ganhar espaço nas profissões do futuro.

A programação completa em cada município pode ser acessada aqui.

Experiências digitais e olho nas vagas

Além das atividades interativas, o público poderá se cadastrar para novas turmas de cursos técnicos e profissionalizantes, conhecendo de perto o que o Senai oferece para quem está de olho em uma oportunidade na indústria ou quer mudar de área.

As ações presenciais acontecem em Altamira, Barcarena, Belém (CEDAM e Getúlio Vargas), Bragança, Canaã dos Carajás, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Santarém, com parte da programação também disponível online, pela Escola Senai Digital.

O evento tem apoio da TV Liberal.