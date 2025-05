Aliados tentam atrelar arrecadação do IOF à manutenção de emendas

Para reduzir a resistência do Congresso ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), governistas têm argumentado que a rejeição à proposta pode resultar em um congelamento ainda maior das emendas parlamentares.

Do corte de R$ 31,3 bilhões no Orçamento anunciado na semana passada — entre contingenciamentos e bloqueios de verbas —, pelo menos R$ 7,8 bilhões seriam destinados aos congressistas.

Segundo aliados do governo, uma revisão total do aumento do imposto pode ter um impacto ainda maior: mais de R$ 12 bilhões em emendas podem ser bloqueados e contingenciados caso o aumento integral do IOF seja revertido.

O governo já recuou de parte do decreto que elevou as alíquotas do IOF, cancelando a taxação maior sobre aplicações em fundos de investimento no exterior. A estimativa é que essa mudança cause uma perda de R$ 2 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu anunciar ainda nesta semana uma forma de compensar essa perda, seja por meio de novo contingenciamento ou de uma nova fonte de receita.

Resistência

Apesar do apelo envolvendo as emendas, o governo enfrenta dificuldades para negociar. Parlamentares relatam um ambiente tumultuado no Congresso e afirmam que o movimento pela derrubada do decreto tem ganhado força. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou no X: "O Estado não gera riqueza — consome. O Brasil não precisa de mais um imposto, mas de menos desperdício."

Nesta semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), também afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da TV Brasil, que o país precisa "acertar ainda mais na economia" e "dialogar mais com a agenda do ajuste fiscal".

No Senado, integrantes do PSD e do MDB afirmaram, reservadamente, que se a votação ocorresse hoje, o governo seria derrotado. Ambos os partidos são os maiores da base governista na Casa. Ontem, o líder do PDT na Câmara, Mário Heringer (MG), declarou que a bancada votará contra a proposta do governo.

Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já afirmaram que pretendem levar hoje o tema para discussão nos colégios de líderes das duas Casas. Já há dezenas de projetos de decreto legislativo no Congresso para sustar os efeitos da medida.

Diante desse cenário, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), articulou uma reunião entre Haddad, Motta e Alcolumbre na noite de ontem, em uma tentativa de buscar um acordo.

Negociações

Ontem, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que o governo está aberto a sugestões de mudanças na proposta. Segundo ele, Motta e Alcolumbre têm apontado opções para alterar o texto.

"Estamos em diálogo permanente com Hugo (Motta) e com Haddad", disse Lindbergh. "Dentro desse espírito, acho que há muita abertura do governo para sugestões tanto do Alcolumbre como do Hugo."

Ainda de acordo com o petista, as sugestões são bem-vindas, desde que apresentem uma nova fonte de arrecadação.

Deputados e senadores tentaram incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano um dispositivo que impediria o presidente da República de bloquear ou contingenciar emendas parlamentares. No entanto, ao sancionar o texto, Lula vetou o parágrafo 2º do artigo 67, amparado por entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854.

Esse veto está na pauta do Congresso, mas a sessão para analisá-lo foi marcada por Alcolumbre apenas para 17 de junho. Assim, mesmo que o veto venha a ser derrubado, ele não terá efeito sobre o decreto de programação orçamentária e financeira que o governo anunciará com a distribuição dos congelamentos por ministério.

(Com colaboração de Levy Teles e Mariana Carneiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.)