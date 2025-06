Sebrae e prefeituras do Marajó lançam ações para impulsionar empreendedorismo no arquipélago

O Sebrae Pará lançou, nesta quarta-feira (4), em Belém, dois programas voltados ao fortalecimento do empreendedorismo no arquipélago do Marajó: o Parlamento Mais Empreendedor e a estratégia Territórios Empreendedores. As ações têm como objetivo principal fomentar o desenvolvimento econômico sustentável no Marajó, com foco na valorização das vocações locais e no apoio aos pequenos negócios da região.

O anúncio ocorreu durante a Jornada de Políticas Públicas (JPP), evento que reuniu cerca de 70 autoridades marajoaras, entre prefeitos e vereadores. As 17 prefeituras e câmaras municipais do arquipélago aderiram à proposta. “Nosso objetivo é unir lideranças para construir uma agenda de desenvolvimento que respeite as especificidades do território”, afirmou Bruno Bilby, gerente do Sebrae/PA.

Desenvolvimento econômico com identidade territorial

A iniciativa Territórios Empreendedores propõe um modelo de desenvolvimento territorial baseado na escuta ativa das comunidades, no mapeamento de potenciais produtivos e na construção coletiva de soluções. A metodologia inclui três etapas: diagnóstico local, definição de uma visão de futuro com eixos prioritários, e execução de ações com apoio de parceiros públicos e privados.

“A ideia é que o Marajó construa sua própria agenda de desenvolvimento, respeitando sua identidade e liderada pelas suas próprias lideranças”, explicou Luiz Rebelatto, do Sebrae Nacional.

Fortalecimento do empreendedorismo por meio do legislativo

Já o Parlamento Mais Empreendedor busca engajar vereadores, deputados e senadores na pauta do empreendedorismo, ampliando o conhecimento sobre o ecossistema de pequenos negócios e as políticas públicas voltadas ao setor. A proposta inclui capacitações e articulações institucionais com foco no fomento ao empreendedorismo local.

“Queremos que esse programa traga frutos reais para os nossos municípios”, afirmou Clebinho Rodrigues, prefeito de Bagre e presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó (AMAM). Para a vereadora Natalye Teixeira, de São Sebastião da Boa Vista, o incentivo à economia local é essencial: “Estamos aqui para fortalecer uma corrente que já existe”.

Jornada de Políticas Públicas segue por outras regiões do Pará

A Jornada de Políticas Públicas já percorreu oito regiões do estado do Pará, como Baixo Amazonas, Xingu e Região Metropolitana de Belém, mobilizando mais de 800 participantes. O ciclo de eventos contempla três frentes complementares: o Capacita Rede Comunica, voltado às equipes de comunicação das prefeituras; o Integra AD, para agentes de desenvolvimento; e o Café com Vereadores, que marca o lançamento do Parlamento Mais Empreendedor.

As próximas etapas da jornada acontecerão nas regiões do Tapajós e Araguaia até agosto, reforçando o compromisso do Sebrae com o fortalecimento do empreendedorismo no interior do Pará.