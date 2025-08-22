Arroz e feijão registram queda de até 25% no ano em Belém, aponta Dieese

Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) aponta que o valor médio da cesta básica em Belém caiu para R$ 696,23, o que representa recuo de 1,81% em relação a junho (R$ 709,04). Essa foi a segunda queda registrada no ano. De acordo com o estudo, a diminuição foi puxada, principalmente, pelos preços do arroz e do feijão, dois dos itens de maior peso na cesta básica.

VEJA MAIS

O arroz apresentou a queda mais expressiva. Em julho do ano passado, o quilo era vendido, em média, a R$ 7,46 nos supermercados da capital paraense. No mês passado, passou a custar R$ 5,56, uma redução de 25,47% em 12 meses. Só em 2025, a queda acumulada chega a 24,46%. Em relação a junho, o recuo foi de 3,81%.

O feijão também registrou retração nos preços. Em julho de 2024, o quilo era comercializado a R$ 6,41. Já em julho deste ano, o valor médio ficou em R$ 5,46, o que representa queda de 14,82% em um ano. No acumulado de 2025, a redução foi de 10,49%, enquanto na comparação com junho houve recuo de 2,15%.

Segundo o Dieese, as quedas estão relacionadas a uma combinação de fatores, como a safra recorde de grãos, condições climáticas favoráveis, aumento da área plantada e estabilização dos custos de produção, incluindo fertilizantes e combustíveis. A superprodução gerou excedente de oferta no mercado interno, pressionando os preços para baixo.

Apesar da retração, o arroz e o feijão seguem entre os produtos que mais pesam no bolso do consumidor. O Dieese realiza semanalmente o monitoramento dos preços nos supermercados da capital paraense, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Preços médios do arroz (kg) em Belém

Jul/2024: R$ 7,46

Dez/2024: R$ 7,36

Jan/2025: R$ 7,26

Jun/2025: R$ 5,78

Jul/2025: R$ 5,56

Variações:

No mês (jun → jul/25): -3,81%

No ano (jan → jul/25): -24,46%

Em 12 meses (jul/24 → jul/25): -25,47%

Preços médios do feijão (kg) em Belém

Jul/2024: R$ 6,41

Dez/2024: R$ 6,10

Jan/2025: R$ 6,00

Jun/2025: R$ 5,58

Jul/2025: R$ 5,46

Variações:

No mês (jun → jul/25): -2,15%

No ano (jan → jul/25): -10,49%

Em 12 meses (jul/24 → jul/25): -14,82%

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia