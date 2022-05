Mesbla está de volta 23 anos após declaração de falência

Com presença nas redes sociais e um site com 250 mil produtos à venda (de marca de cama até livros), a Mesbla voltou. A rede de lojas de departamentos, fundada no Rio de Janeiro em 1912 e que declarou falência em 1999, retornou com atuação online após 23 anos fora do mercado.

A compra do nome e da identidade visual foi feita pelos sócios Marcel Jeronimo e Ricardo Vianna, que anunciaram a nova fase da marca sob o slogan “uma nova história para toda a vida”. Ações de marketing já podem ser encontradas no Rio de Janeiro.

Os donos do empreendimento não planejam atuar com lojas físicas. Neste momento, a Mesbla funcionará, enquanto marketplace, como concorrente de grandes redes varejistas como Magalu e Amazon.