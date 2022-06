Aluguel de casas em Salinas pode chegar a R$ 6 mil por final de semana

A chegada do verão em julho e o agito das festas e praias do município de Salinópolis, nordeste do Pará, despertam com bastante antecedência a busca por casas a serem alugadas aos finais de semana e até mesmo por períodos maiores. Nos principais sites de busca, Booking.com e Airbnb, os preços para quatro dias (de sexta-feira a segunda-feira) no litoral atlântico paraense variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil, a depender do tipo de imóvel e do número de quartos.

A casa de Giordana Martins já está com aluguéis firmados para três dos cinco finais de semana de julho de 2022. Ela está no município ajeitando os detalhes finais da casa antes de receber os primeiros "inquilinos" e conta que a renda extra faz parte do planejamento financeiro anual dela.

"A casa é da família mas muito raramente a gente vem aqui. Antes de casar eu vinha mais. Como vamos ter cinco finais de semana devo vir aqui no penúltimo para relaxar a cabeça. Esse dinheiro ajuda bastante porque além de servir para a manutenção da casa, também uso para outras coisas", conta a advogada, que costuma alugar a casa para jovens via internet.

Também advogada, Priscila Queiroz tem uma casa a 20 minutos da praia do Atalaia, a mais badalada da região. Por R$ 12 mil, ela alugou a casa da família para um grupo de 15 pessoas durante quatro finais de semana, de sexta a domingo. Segundo ela, as casas com piscina e próximas da praia saem na frente.

"Temos muitas festas na praia e as pessoas não querem perder tempo no trânsito. Além disso, aqui tem ar-condicionado e wi-fi, a casa é toda equipada. As pessoas querem vir para cá e ficam na comodidade de dia, para sair de noite. O preço é alto, pois sai R$ 4 mil por final de semana, mas a casa dá 20 pessoas, tem cinco quartos. Tudo isso é levado em consideração porque quem vem em grupo grande consegue dividir o valor", conta. Para ela, é importante aproveitar o movimento na cidade em julho, já que em outras épocas do ano a procura por hospedagem na região é baixíssima.

A universitária Marcele Abdon irá para Salinópolis participar de um festival de música e já está com ingressos comprados. Falta só garantir a casa onde ela ficará com o namorado e outro casal de amigos. "Estamos tentando procurar mais gente para dividir, porque você não fica um final de semana hospedado lá por menos de R$ 2 mil. Ano passado, por R$ 1,5 mil, você conseguia casa com piscina e tudo. Acho que vamos ter muito mais gente lá esse ano e a demanda está maior", afirma ela, que se deu um prazo até dia 9 de julho para comprar a hospedagem.