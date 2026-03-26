Aeroporto de Belém espera 53 mil passageiros no feriado da Semana Santa

O Aeroporto Internacional de Belém prevê um intenso fluxo de passageiros no próximo feriado prolongado da Semana Santa, com aumento de 11% na movimentação em comparação ao mesmo período de 2025. Segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o terminal, entre os dias 2 e 6 de abril, a expectativa é atender mais de 53 mil viajantes, incluindo embarques, desembarques e conexões, em um total de 413 voos domésticos e internacionais.

No mesmo feriado de 2025 - entre 17 e 21 de abril - 47,6 mil viajantes passaram pelo terminal em 370 voos da aviação comercial.

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Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, o aumento consecutivo no volume de passageiros reforça a posição do aeroporto, apontado como a principal porta de entrada da Amazônia brasileira. Segundo ele, após as obras de requalificação e modernização, o equipamento oferece mais conforto e comodidade aos clientes, além de elevados níveis de segurança nas operações.

"As melhorias podem ser percebidas desde a chegada no meio-fio, que foi ampliado e revitalizado, até a experiência em todos os ambientes do terminal de passageiros, que agora conta com áreas de embarque ampliadas, novo mobiliário, sinalização mais acolhedora, além de novas opções comerciais disponíveis aos passageiros", avalia.

Antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em novembro do ano passado, em Belém, foram investidos R$ 450 milhões para concluir a Fase 1-B do contrato de concessão do Aeroporto Internacional da cidade. A entrega ocorreu no segundo semestre de 2025, cerca de um ano antes do prazo original, após negociações com o Governo Federal e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Com isso, a capacidade de atendimento do terminal saltou de 7,7 milhões para cerca de 13 milhões de passageiros por ano. Os espaços oferecem mais conforto, conveniência e segurança, com nova climatização, novos conjuntos de sanitários e mobiliário mais moderno e funcional.

Houve também uma ampliação de 40% das áreas comerciais. O processo de modernização abrangeu ainda a área de operações. As melhorias incluem um novo pátio de aeronaves e a requalificação das pistas e taxiways. Houve também a modernização do balizamento e da sinalização, e a implantação e atualização de sistemas de auxílio à navegação, elevando o nível de segurança e eficiência das operações.