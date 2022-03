Ações de fiscalização devem garantir abastecimento do pescado na semana santa

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), e o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap), se reúnem nesta quinta-feira (17), a partir das 9 horas, para discutir as ações integradas de fiscalização, ordenamento e segurança para garantir o abastecimento do pescado durante a Semana Santa. Os órgãos tinha feito uma primeira reunião sobre o tema no dia 18 de fevereiro.

De acordo com a Prefeitura, com a proximidade da Semana Santa e o aumento contínuo do preço do peixe comercializado nas feiras e mercados municipais de Belém, essa nova reunião foi agendada.

Estarão presentes Apolônio Brasileiro, Secretário Municipal de Economia, e Allan Pragana, Coordenador de Pesca da Sedap, além de representantes de demais órgãos convidados. O Supervisor técnico do Dieese/PA, Roberto Sena, também participa das discussões.

Durante a reunião, Secon e Dieese/PA divulgam o último estudo sobre o comportamento de preço do peixe comercializado nas feiras e mercados municipais de Belém.