Semana Santa: reunião define ações para garantir abastecimento e equilibrar preço do pescado

Nesta sexta-feira (18), Prefeitura de Belém e Governo do Estado vão discutir ações para garantir o abastecimento e, consequentemente, equilíbrio no preço do pescado nas feiras e mercados da capital paraense durante a Semana Santa. A reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca (Sedap) está marcada para às 9h30 e contará, também, com a participação do Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA).

Reunião busca garantir o equilíbrio no preço do peixe (Igor Mota / O Liberal)

No mercado do Ver-o-peso, vendedores afirmam que, no momento, não há problema com o abastecimento. “Esses dias deu muito peixe e baixou o preço, agora a gente não sabe como vai ficar daqui pra Semana Santa, se vai falhar um pouco, mas acho que não vai, que vai dar muito peixe para a Semana Santa”, declarou o feirante Cláudio Oliveira.

VEJA MAIS

Consumidores que estiveram no Ver-o-peso nesta quinta-feira (17) comentaram sobre as expectativas para a data religiosa. Para Cecília Santana Moraes, o preço do produto está alto. “E eles não querem vender só um quilo, querem vender mais de um quilo”, afirma. Segundo ela, para a Semana Santa, a família costuma comprar peixe com antecedência. Porém, Cecília diz que, esse ano, a família deve mudar o cardápio, em relação a 2021, por causa da inflação. “Porque está tudo mais caro”, declarou.

Aroldo Correia é frequentador assíduo do Ver-o-peso, onde compra peixe há mais de 40 anos. O local, para ele, oferece pescado mais em conta. “Você tem que conhecer para comprar, senão compra coisa estragada. Aqui é o melhor local para comprar em termos de preço e de qualidade também. Comprei agora pescada amarela e vou comprar camarão”, conta.

Aroldo Correia pretende garantir o pescado com antecedência (Igor Mota / O Liberal)

Para a Semana Santa, ele diz que também costuma comprar o produto com antecedência, até para adiantar o preparo do pescado. “Em casa está dando (para manter o mesmo cardápio do ano anterior), porque a gente tem um pouco ainda de recurso para fazer essa mesa farta, graças a Deus”, conta.

De acordo com a prefeitura de Belém, além de discutir sobre as ações dos órgãos para esse período, será apresentada a última pesquisa da Secon e Dieese/PA sobre o comportamento do preço do pescado comercializado na capital no mês de janeiro e a análise dos últimos 12 meses.