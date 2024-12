2024: Aeroporto Internacional de Belém atinge marca inédita de 4 milhões de passageiros em 1 ano

Faltando oito dias para o fim de 2024, o Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans) alcançou uma marca inédita nesta segunda-feira (23.12): 4 milhões de passageiros atendidos ao longo do ano, pela primeira vez em sua história. São 300 mil passageiros a mais do que o recorde anterior, registrado há 10 anos, em 2014, quando 3,7 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram no terminal paraense.

As informações foram divulgadas pela Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária de administra o Aeroporto. Neste ano de 2024, o terminal de Belém já havia registrado outro marco histórico: no mês de julho, teve um fluxo de 415 mil passageiros atendidos - o maior quantitativo para um único mês.

Alta movimentação

Ainda conforme informações divulgadas pela NOA, mais de 30,5 mil voos para 26 destinos nacionais e internacionais foram operados no Aeroporto Internacional de Belém entre os meses de janeiro e novembro de 2024, um crescimento de 11,4% em relação ao número de pousos e decolagens realizados no mesmo período em 2023.

O número de voos internacionais cresceu 68% em relação ao mesmo período do ano passado, com mais de 1.500 voos operados pelas companhias aéreas Air France, Surinam Airways, TAP Air Portugal, Gol Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas. Mais de 154 mil passageiros embarcaram e desembarcaram nos voos diretos para as cidades de Caiena (Guiana Francesa), Paramaribo (Suriname), Lisboa (Portugal) e Fort Lauderdale (USA).

Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da concessionária que administra o Aeroporto, afirma que estão sendo implementadas melhorias significativas para oferecer mais comodidade e segurança aos viajantes. "Neste semestre, demos início à fase I-B da concessão, que prevê a modernização completa do aeroporto. Com isso, será possível ampliar a capacidade de atendimento, otimizar o fluxo de passageiros, melhorar o conforto térmico, diversificar as opções comerciais e criar espaços ainda mais seguros e confortáveis”, declarou.

Para comemorar os resultados, foi realizado "batismo de aeronave". Os passageiros do voo AD4800, com origem na cidade de Parauapebas (Carajás), foram recebidos no aeroporto com o procedimento tradicional na aviação em que a aeronave é recebida com jatos de água dos caminhões dos bombeiros do aeródromo.