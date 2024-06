143 mil estão no 2º lote de restituição do imposto de renda no Pará; saiba como consultar

O segundo lote de restituição do imposto de renda pessoa física (IRPF) 2024 estará disponível para consulta a partir das 10h desta sexta-feira (21.06). Conforme informações divulgadas pela Receita Federal, no Pará, 143.298 contribuintes foram contemplados neste lote e receberão valores que somam R$ 225,4 milhões. Em toda a 2ª Região Fiscal, que abrange, além do Pará, os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, R$ 472.9 milhões serão distribuídos para 307.108 contribuintes.

Na Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas, foram 85.278 contribuintes contemplados. Eles terão direito a R$ 145.4 milhões. Em Marabá, serão R$ 54.8 milhões para 38.638 contribuintes, enquanto em Santarém são R$ 25.1 milhões para 19.382 contribuintes.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal , clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Na página, é possível também receber orientações e realizar uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso seja identificada alguma pendência na declaração, o contribuinte pode fazer a retificação.

A Receita também disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases do órgão informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Pagamento

Conforme informações divulgadas pela receita, o pagamento da restituição será realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. O crédito bancário será realizado ao longo do dia 28 de junho.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o valor da restituição não seja retirado no prazo de um ano, o contribuinte deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Dados nacionais

Em todo o país, 5.755.667 contribuintes vão receber o valor total de RS 8,5 bilhões. No lote, estão contribuintes que têm prioridade, sendo 140.360 idosos acima de 80 anos, 1.024.071 com idade entre 60 e 79 anos, 66.287 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 459.444 cuja maior fonte de renda seja o magistério e, ainda, 3.812.767 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas foram contemplados por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

Foram contemplados, ainda, 252.738 pessoas priorizadas em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS). Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.