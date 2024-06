Contribuintes relatam atraso no pagamento da restituição do IR via PIX

A Caixa Econômica Federal informou ao Grupo O Liberal nesta quarta-feira (05/06) que o crédito via PIX do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda foi regularizado e já está disponível nas contas da maioria dos clientes. Contudo, conforme informado em nota, o banco ainda trabalha em casos residuais. Desta forma, a instituição não exclui a possibilidade de alguns contribuintes ainda não terem recebido o valor devido.

Desde a última sexta-feira (31/05), quando a Receita Federal liberou o pagamento do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda, alguns clientes da Caixa relatam nas redes sociais problemas para receber o pagamento. A situação envolve aqueles que optaram pelo crédito via PIX. Apesar de afirmar que a maioria dos casos já foi regularizada, o banco não divulgou as causas do problema, nem os números de afetados e o prazo para a resolução definitiva.

Veja a nota na íntegra:

“A CAIXA informa que o crédito via PIX do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda está regularizado e disponível em conta para a maioria dos clientes. O banco está focado em resolver os casos residuais. A CAIXA orienta que os clientes acompanhem o crédito pelo extrato de suas contas pelos aplicativos ou Internet Banking”, informou a Caixa Econômica em nota enviada à reportagem na tarde desta quarta.

Insatisfação

Nas redes sociais, os usuários ainda manifestam insatisfação, apontando que ainda não receberam o pagamento. De acordo com informações divulgadas pela Receita Federal, o primeiro lote de restituição contemplou 5,5 milhões de contribuintes, totalizando R$ 9,5 bilhões. Esse é o maior valor já pago pela instituição em um único lote. O montante superou o recorde anterior, quando as quatro primeiras levas de restituição do ano passado somaram R$ 7,5 bilhões cada.

O paraense Matheus Freire, de 29 anos, relata que até esta quarta ainda não tinha recebido a restituição. No caso dele, a chave PIX informada foi do banco Bradesco. "É a primeira vez que eu estou fazendo a declaração do IR e ainda não consegui receber a restituição. Estava programado para cair dia 31. Tinha até me programado para receber esse dinheiro por conta de uma viagem que eu tinha no dia 31 com a minha família”, conta.

Para não atrapalhar os planos, Matheus teve que adotar um plano B. “Tinha um dinheiro da minha caixinha, que uso para emergência, e acabei usando. Quando o valor cair na minha conta eu já vou designar uma parte dele para devolver para a caixinha e a outra parte eu vou pagar algumas contas. Só ainda não sei quando, porque o Bradesco não diz nada”, diz Matheus. A reportagem entrou em contato com o banco, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Prioridades

A restituição é prioritária para os contribuintes que entregam a declaração nos primeiros dias. No entanto, existem listas de prioridades legais que colocam alguns contribuintes à frente de outros. As prioridades incluem idosos (60 anos ou mais), pessoas com deficiência física ou doença grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, aqueles que optaram por receber a restituição via PIX com chave CPF, e declarações pré-preenchidas ou enviadas antecipadamente.

Para quem não foi contemplado no primeiro lote, ainda há mais quatro lotes previstos para pagamento. A Receita Federal fecha a lista de pagamentos entre os dias 10 e 12 de cada mês. O segundo lote será pago em 28 de junho, e a consulta costuma ser liberada uma semana antes. Os valores dos lotes seguintes são corrigidos, com acréscimos proporcionais à taxa Selic, atualmente em 10,5% ao ano.

Confira o calendário:

1º lote - já pago

2º lote - 28 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 30 de agosto

5º lote - 30 de setembro