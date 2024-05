Contribuintes que perderem prazo do Imposto de Renda devem fazer declaração 'o mais rápido possível'

Se um contribuinte se enquadra no grupo que é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2024 e perder o prazo, que encerra nesta sexta-feira (31), estará sujeito a uma multa por atraso na entrega da declaração. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o contribuinte enfrenta também problemas com a Receita Federal, como o bloqueio da restituição, caso tenha direito, até a regularização da situação. Pode ficar ainda com pendências no CPF, trazendo alguns prejuízos para o cidadão.

Mesmo após o fim do prazo, no entanto, o contribuinte deve fazer a declaração e se regularizar com o Fisco o mais rápido possível. “A partir de 1º de junho, quem não conseguiu declarar no prazo deve regularizar a sua situação perante a Receita Federal o mais rápido possível. Então, na semana seguinte, já é recomendado fazer a declaração. É importante preencher a declaração, enviar com todas as informações mesmo fora do prazo para pagamento da multa e evitar complicações maiores”, orienta Luiz Paulo Guedes.

Ainda de acordo com o contador, o contribuinte deve acessar o programa da Receita Federal, preencher as informações, revisar, validar a declaração e enviar. Isso vai gerar uma multa de forma automática para ser paga. O cidadão vai efetuar o pagamento e, com isso, consegue resolver a situação na semana seguinte. “Assim, ele vai ter um impacto menor, financeiramente falando, e um impacto legal do ponto de vista de fiscalização menor também, porque ele cumpre a obrigação, paga a multa e não vai ter problemas maiores com a Receita Federal”.