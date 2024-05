Deixou a declaração do Imposto de Renda para a última hora? Veja dicas para não errar

A entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) 2024 deve ser feita até esta sexta-feira (31), prazo final estabelecido pela Receita Federal. O órgão divulgou que, no Pará, 86% dos contribuintes já haviam feito a declaração até a tarde da quarta-feira (29). Porém, 125 mil DIRPF ainda eram aguardadas no Estado. O número, segundo o contador Luiz Paulo Guedes, do Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC-PA), é significativo, mas está dentro do considerado “normal” para os brasileiros.

“Muitos desses contribuintes acabam procrastinando ou esperando ter toda a documentação para a declaração. Porém, 14% é um número significativo e, de certa forma, preocupante, pois é um volume expressivo. Isso pode indicar que essas pessoas enfrentarão dificuldade na última hora, principalmente por causa do feriado”, alerta.

Ao todo, a Receita espera receber 926.790 DIRPF 2024 no Pará até o fim do prazo. Conforme o último balanço divulgado pelo órgão, até a tarde desta quarta-feira, 801.252 contribuintes haviam prestado contas com o fisco.

Maior dificuldade é reunir documentação

Para quem deixou para a última hora, a maior dificuldade é conseguir juntar os documentos a tempo do prazo. Por exemplo, o informe de rendimento, conhecido como Cédula C, emitido pelas empresas aos funcionários, é um dos documentos importantes. No arquivo, o empregador reúne as principais informações referentes ao ano anterior, como todo o rendimento do funcionário, o valor pago em décimo terceiro salário e ainda em planos de saúde. Essas informações condensadas podem ser usadas na hora de prestar a declaração.

“Tem feriado e na sexta é ponto facultativo em boa parte das empresas. Então, como é o último dia, a disponibilidade do suporte por parte dessas empresas para entregar ou disponibilizar documentos fica reduzida. A pessoa pode correr o risco de não conseguir ter em mãos todos os documentos para a declaração do Imposto de Renda em tempo hábil e isso pode resultar em uma declaração incompleta ou incorreta, levando a possíveis penalidades”, afirma o contador.

Dicas para quem deixou para a última hora

A principal dica para esses contribuintes que deixaram para a última hora, segundo Luiz Paulo Guedes, é reunir todos os documentos o mais rápido possível e começar a preencher a declaração. Caso a declaração seja complexa e a pessoa tenha dúvida com relação ao preenchimento, ele também diz que é bom buscar ajuda de um profissional de contabilidade habilitado para evitar inconsistências na declaração.

“Além disso, é sempre recomendado utilizar o programa da Receita Federal. Tem algumas pessoas que utilizam o site da Receita para preencher, porque elas entregam ali a declaração pré-preenchida. Mas o layout desse programa é diferente do programa normal, isso pode gerar certa dúvida ou uma confusão de informações, o que pode provocar na declaração pendências ou inconsistências. Então, baixar o programa, instalar no computador, preencher com o máximo de informações possíveis, revisar e validar as informações para fazer um envio seguro, é a minha dica para quem vai declarar hoje ou amanhã”, indica ele.

Principais documentos necessários para o Imposto de Renda

Documentos pessoais:

CPF

Título de eleitor

Para comprovar os rendimentos:

Contracheques ou recebidos de empregadores

Recibos de aluguéis

Recibos de instituições financeiras, corretoras de valores

Comprovantes de despesas:

Educação: comprovante de escolas, universidades e outros cursos

Saúde: comprovantes de planos de saúde

Previdência privada

Pensão alimentícia e doações

Informações de bens e direitos:

Documentos de compra e venda de imóveis, veículos e outros bens

Saldos de contas bancárias e aplicações financeiras

Comprovantes de dívidas e ônus:

Contratos e saldos de financiamentos