IRPF 2024: Pará supera expectativa no envio de declarações

Com o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024 (ano-base 2023) na última sexta-feira (31/05), a Receita Federal divulgou o balanço de contribuintes que acertaram as contas com o Leão. No Pará, foram 938.094 declarações enviadas — 101% do esperado, que eram 926.790. Em todo o Brasil, foram mais de 42 milhões de envios. As informações foram divulgadas no último sábado (1º/06).

Somando os dados referentes à 2ª Região Fiscal, integrada pelo Pará e pelos estados nortistas do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima, 2.042.047 declarações foram entregues. De acordo com a Receita Federal, os valores arrecadados com o IRPF são convertidos em financiamentos para setores como: saúde, educação, segurança e outros serviços públicos.

"O processo de entrega da declaração ocorreu de maneira extremamente tranquila, não tivemos nenhum problema tecnológico, não tivemos nenhuma sobrecarga, nenhuma indisponibilidade”, disse o supervisor nacional do programa do IRPF, auditor-fiscal José Carlos Fonseca, em nota divulgada no sábado. Na comparação com 2023, o número de declarações entregues dentro do prazo pelos brasileiros (42.421.153) foi 2,9% maior em 2024.

Multa por atraso: saiba o que fazer caso não tenha enviado a declaração de IR

Quem não enviou a declaração do IR dentro do prazo, poderá fazê-lo a partir das 8h desta segunda-feira (03/06), porém, sujeito a uma de duas formas de multa: 1% ao mês ou fração de atraso, calculada sobre o valor do imposto devido na declaração (mesmo que tenha sido pago integralmente) até um teto de 20%; ou multa mínima de R$ 165,74 — nesse caso, apenas para quem estava "obrigado a declarar", mesmo sem imposto a pagar.

Para os moradores do Rio Grande do Sul, onde foi decretado estado de calamidade pública por conta das inundações desde o fim de abril, a Receita Federal estendeu o prazo para envio da declaração do IRPF até 30 de agosto de 2024.