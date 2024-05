Receita Federal alerta sobre novo golpe aplicado contra prefeituras

A prefeitura de um município paranaense foi vítima de uma tentativa de golpe de criminosos que se passavam pela Receita Federal. Fingindo ser um delegado da Receita Federal de uma cidade próxima, o golpista afirmou que a prefeitura poderia receber mercadorias apreendidas pelo órgão, que seriam doadas ao município. No entanto, exigiram um pagamento via PIX para liberar as supostas doações.

VEJA MAIS:

É importante ressaltar que a Receita Federal realmente destina produtos apreendidos para prefeituras e entidades beneficentes, mas nunca solicitará pagamentos em troca.

A prefeitura foi orientada a registrar um boletim de ocorrência para investigação policial, mantendo em sigilo os detalhes do ocorrido. Tentativas de golpe utilizando o nome da Receita Federal são comuns, portanto, é crucial estar atento a algumas dicas para evitar cair em fraudes:

1. A Receita Federal não solicita cliques em links por e-mail ou aplicativos. Sempre acesse o site oficial diretamente digitando o endereço gov.br/receitafederal para garantir segurança.

2. Cobranças da Receita Federal são feitas apenas por DARF. Desconfie de solicitações de pagamento por outros meios, como transferências bancárias, boletos ou PIX comuns, pois são sinais de golpe.

3. Verifique sempre se os sites mencionados têm o domínio gov.br. Páginas que redirecionam para domínios diferentes podem ser fraudulentas.