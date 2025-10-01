Aeroporto de Belém está entre os 20 mais pontuais do mundo, aponta ranking internacional

O Aeroporto de Belém se destacou no ranking mundial de pontualidade, divulgado pela consultoria internacional Cirium, que avaliou aeroportos de grande, médio e pequeno porte no mundo todo. O Brasil teve 12 aeroportos incluídos na lista, mostrando eficiência em diferentes regiões do país.

A metodologia da Cirium considera a capacidade anual de assentos dos terminais: aeroportos de grande porte têm entre 25 e 40 milhões de assentos por ano, médio porte entre 15 e 25 milhões e pequeno porte de cinco a 15 milhões. Além disso, para compor o ranking, os aeroportos precisam ter pelo menos 90% dos voos rastreados com informações reais de partida e chegada, garantindo a comparabilidade internacional, conforme a consultoria.

Entre os destaques nacionais, Congonhas (SP) liderou como grande aeroporto, ocupando a 3ª posição global com 88,62% de pontualidade. Em aeroportos de médio porte, Viracopos-Campinas (SP) ficou em 2º lugar (93,22%), seguida por Brasília (DF) em 3º (90,97%) e Confins-Belo Horizonte (MG) em 4º (88,70%).

Pontualidade em aeroportos de pequeno porte

No ranking de pequenos aeroportos, o Santos Dumont (RJ) liderou com 95,02% de pontualidade, enquanto Salvador (BA) ficou em 4º lugar, com 91,32%.

Além de Belém, outros aeroportos brasileiros que figuraram entre os 20 mais pontuais do mundo em sua categoria foram Recife (PE), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS), mostrando que diferentes regiões do Brasil se destacam pela eficiência na operação aérea.