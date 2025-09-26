Capa Jornal Amazônia
Polícia realiza simulação de ameaça de bomba no Aeroporto de Belém em preparação para a COP30

A ação faz parte da série de simulações previstas para reforçar a preparação das forças de segurança que atuarão durante o evento climático 

O Liberal
fonte

O treinamento simula uma situação realista, mas sem o uso de qualquer material perigoso. (Wagner Santana | O Liberal)

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), realizou na tarde desta sexta-feira (26) um treinamento conjunto nas instalações do Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro de Val-de-Cans. A ação, que utilizou cães farejadores, faz parte da série de simulações previstas para reforçar a preparação das forças de segurança que atuarão durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada em Belém, em novembro de 2025.

Rumores circularam nas redes sociais apontando para uma suposta ameaça de bomba no terminal aeroportuário. No entanto, a equipe de reportagem do Grupo Liberal esteve no local e confirmou que se tratava de um exercício de simulação.

“É um treinamento conjunto entre a Polícia Militar do Estado do Pará e a Polícia Federal com vistas à atuação conjunta para a COP30. Serão feitos incontáveis treinamentos até o evento, serão feitas simulações, vários eventos de preparação para que as forças de segurança em conjunto possam dar toda a tranquilidade para que quem tem que brilhar durante a COP brilhe — que são os negociadores, são os movimentos sociais e são os governos”, explicou o delegado regional executivo da Polícia Federal, Marco Smith.

Segundo o delegado, o treinamento simula uma situação realista, mas sem o uso de qualquer material perigoso. “Não tem nenhum material explosivo envolvido. Jamais se faz treinamento com esse tipo de material, mas seria o equivalente a uma ameaça dessas, para ver quais são as respostas”, esclareceu.

A simulação desta sexta-feira é apenas uma entre várias programadas até o início da COP30. O evento, que deve reunir chefes de Estado, delegações internacionais, representantes da sociedade civil e especialistas em clima do mundo todo, demandará uma operação robusta de segurança para garantir a tranquilidade da população e dos participantes.

Palavras-chave

treinamento para a cop30

aeroporto internacional de belém
Polícia
