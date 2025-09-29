Imagem luminosa de Nossa Senhora recebe fiéis que chegam pelo Aeroporto de Belém para o Círio 2025

Faltando apenas 13 dias para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Belém já respira o clima da festa. A cidade se transforma em um grande cenário de devoção, fé e tradição, com preparativos que vão além das romarias oficiais e ganham forma em cada gesto dos fiéis.

Entre as diversas homenagens à padroeira dos paraenses, chama a atenção a imagem luminosa instalada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belém. O monumento, que recebe visitantes logo na chegada à capital, traz a frase “Dai-nos a benção”, com um ambiente de acolhimento e espiritualidade para os que desembarcam rumo ao Círio.