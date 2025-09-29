Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Imagem luminosa de Nossa Senhora recebe fiéis que chegam pelo Aeroporto de Belém para o Círio 2025

O monumento traz a frase “Dai-nos a benção”, com um ambiente de acolhimento e espiritualidade para os que desembarcam na capital paraense

O Liberal
fonte

Imagem luminosa de Nossa Senhora recebe fiéis que chegam pelo Aeroporto de Belém para o Círio 2025. (Reprodução)

Faltando apenas 13 dias para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Belém já respira o clima da festa. A cidade se transforma em um grande cenário de devoção, fé e tradição, com preparativos que vão além das romarias oficiais e ganham forma em cada gesto dos fiéis.

Entre as diversas homenagens à padroeira dos paraenses, chama a atenção a imagem luminosa instalada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Belém. O monumento, que recebe visitantes logo na chegada à capital, traz a frase “Dai-nos a benção”, com um ambiente de acolhimento e espiritualidade para os que desembarcam rumo ao Círio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Imagem luminosa de Nossa Senhora recebe fiéis que chegam pelo Aeroporto de Belém para o Círio 2025
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda