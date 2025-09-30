Capa Jornal Amazônia
Às vésperas do Círio 2025, turistas movimentam o Aeroporto Internacional de Belém

70 mil viajantes são esperados em 461 voos comerciais previstos entre os dias 9 e 13 de outubro

Ayla Ferreira* e Vito Gemaque
fonte

Área de desembarque do Aeroporto Internacional de Belém. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Com a proximidade da 233ª edição do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do Brasil e do mundo, visitantes de outros estados e países já começaram a desembarcar na capital paraense. A expectativa é de que mais de 70 mil turistas sejam atendidos durante o período da festividade religiosa, entre embarques, desembarques e conexões nos 461 voos da aviação comercial previstos no Aeroporto Internacional de Belém.

A professora Paula de Jesus, de 61 anos, que é paraense e vive em Buenos Aires, na Argentina, há 32 anos, veio para visitar a família e participar da festividade depois de um período distante. “Há 3 anos que eu não venho e há muitos anos que não passo o Círio. E é pura emoção, eu filha daqui, desta cidade e cultura, não poderia ser diferente. Vou desfrutar muito dessa minha estadia”, diz.

image A professora Paula de Jesus. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ela também destaca que é difícil explicar para os amigos de Buenos Aires o que é o Círio de Nazaré e como é a experiência de viver o momento. “A gente até tenta explicar, mas é muito difícil. Se você nunca esteve aqui, nunca viveu a festividade, é difícil de explicar, porque é emoção pura. Tenho amigas que estudam a cultura brasileira e não veem a hora de vivenciá-la de forma plena. Não dá para explicar a fé e a devoção do paraense pela Virgem de Nazaré, está muito entranhado na gente”, comenta.

Já o técnico ambiental Michel Esteves, de 43 anos, conheceu Belém quando era criança e retornou depois de anos, agora adulto, para participar do Encontro dos Catadores da Amazônia Legal, que encerra nesta sexta-feira (3). “Você vê que a cidade cresceu, mudou, se desenvolveu e está abrindo as portas para turistas e empresários”, opina.


image O técnico ambiental Michel Esteves. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

 


“Infelizmente não vou poder estar no Círio, mas sempre acompanhei pela televisão o maior evento religioso do mundo, que atrai fiéis de vários lugares. É onde a pessoa reforça sua fé e identidade com o povo da Amazônia”, afirma.
Investimento de R$ 450 milhões para melhorias.

A estimativa de fluxo de passageiros para o período da festividade religiosa é 10% superior em comparação ao fluxo registrado no mesmo período em 2024, que foi de 63.596 passageiros. Para atender a demanda extra de turistas, a Gol Linhas Aéreas terá 20 voos extras para Macapá (AP), Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Horários, datas e valores das passagens podem ser verificados no site da companhia aérea.

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da Norte da Amazônia Airports (NOA), a conclusão dos investimentos previstos na Fase 1-B do contrato de concessão vai permitir uma nova experiência de viagem aos passageiros que participarão da celebração.

“É uma satisfação poder receber, com ainda mais eficiência, conforto e segurança, milhares de turistas que vão participar de uma das maiores celebrações católicas do mundo. Com investimentos da NOA da ordem de RS 450 milhões, elevamos de forma significativa a qualidade da experiência no Aeroporto Internacional de Belém, que está preparado não apenas para grandes eventos, como o Círio e a COP 30, mas também para garantir um legado para os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região norte", avalia o diretor-presidente.

Com os investimentos de R$ 450 milhões, o Aeroporto Internacional de Belém recebeu um conjunto de melhorias. O terminal de passageiros foi ampliado e está mais moderno e funcional, com a expansão do mix comercial, além da inclusão de incrementos para ampliação da capacidade, eficiência e segurança das operações aéreas.
Operações

Atualmente, o Aeroporto Internacional de Belém - Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro Oeste

●   Brasília (DF)
●   Belo Horizonte (MG)
●   Rio de Janeiro (RJ)
●   São Paulo (SP)
●   Campinas (SP)

Nordeste
●   Recife (PE)
●   Fortaleza (CE)
●   São Luiz (MA)

Norte
●   Manaus (AM)
●   Macapá (AP)
●   Santarém (PA)
●   Altamira (PA)
●   Monte Dourado (PA)
●   Porto de Moz (PA)
●   Carajás (PA)
●   Marabá (PA)
●   Breves (PA)
●   Paragominas (PA)
●   Tucuruí (PA)
●   Salinópolis (PA)

Internacionais
●   Paramaribo (Suriname)
●   Caiena (Guiana Francesa)
●   Fort Lauderdale (EUA)
●   Miami (EUA)
●   Lisboa (Portugal)


(*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades.)

