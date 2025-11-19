Dia da Consciência Negra: veja o que abre e fecha na grande Belém no feriado nesta quinta-feira (20)
A data implica ajustes em horários de atendimento e mudanças na rotina de serviços públicos e privados
O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), altera o funcionamento de diversos setores em Belém e na Região Metropolitana. A data implica ajustes em horários de atendimento e mudanças na rotina de serviços públicos e privados. Confira como ficam os horários no dia 20 de novembro.
Órgãos estaduais
A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Governo do Pará será facultado nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), devido ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
A determinação segue o Decreto nº 4.464, de 11 de fevereiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE nº 36.131).
Os serviços essenciais como: arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo equipamentos administrados por organizações sociais, funcionarão em escalas especiais, garantindo atendimento à população.
A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que as Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual não funcionarão nesta quinta-feira (20) e nem na sexta-feira (21). O atendimento volta ao normal em todas as unidades na próxima segunda-feira (24).
Já os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira vão manter apenas o serviço de urgência e emergência nesta quinta-feira (20) e na sexta (21), devendo retomar o atendimento ambulatorial na segunda-feira (24).
Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado (Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia) vão funcionar em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um, nesta quinta-feira (20) e na sexta (21).
O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), no Distrito de Icoaraci (Belém) vai funcionar normalmente de acordo com seu perfil assistencial e de referência. Exames e consultas previamente agendados também estão mantidos, e os pacientes serão atendidos normalmente no feriado de 20 de novembro.
Nesta quinta e sexta-feira (20 e 21), o Hospital da Mulher do Pará, na capital, funcionará com pronto atendimento 24h para internação, urgência ginecológica e vítimas de violência sexual e doméstica. Consultas ambulatoriais e exames de diagnóstico por imagem vão funcionar apenas para pacientes previamente agendados.
O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; Hospital Geral de Tailândia (HGT) e Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (20). O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, funcionará apenas com os setores de internação.
Já o Hospital Jean Bitar, em Belém, funcionará normalmente para internação nesta quinta-feira (20). Na área ambulatorial, funcionará apenas para exames laboratoriais e raio-X. As consultas e todos os exames só serão retomados na sexta-feira (21).
O Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica), em Capanema, vai funcionar normalmente nesta quinta-feira (20). Já o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) não funcionará nesta quinta-feira (20), devendo retomar o atendimento na sexta-feira (21).
Fundação Hemopa
Quinta-feira (20): Castanhal, das 7h às 13h; Abaetetuba, das 7h às 13h, e Capanema, das 7h às 13h. As demais unidades estarão fechadas.
Comércio
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém), o funcionamento do comércio está autorizado pela CCT 2024/2025, desde que cumpridas as normas da categoria, como pagamento em dobro aos funcionários.
- Lojas em vias públicas: 8h às 18h
- Lojas em shopping centers: 11h às 21h
Supermercados
De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os supermercados funcionam normalmente durante todo o feriado, sem alteração de horário.
Correios
Durante o feriado, três pontos de atendimento estarão abertos:
- Green Zone: 9h às 18h
- Blue Zone: 9h às 18h
- Museu do Artesanato do Pará (Espaço São José Liberto): 16h às 22h
Todos oferecem serviços de postagem e atendimento geral, exceto entrega interna. As entregas não funcionam no feriado. Não há mudanças no funcionamento nos dias anteriores ou posteriores ao dia 20.
Bancos
Não haverá atendimento presencial nas agências nesta quinta-feira (20). As salas de autoatendimento podem funcionar, conforme decisão de cada instituição. TEDs e compensações bancárias não operam no feriado. PIX funciona normalmente.
O atendimento retorna ao horário comum na sexta-feira (21), exceto onde também houver feriado local.
Segundo a Febraban, contas e carnês com vencimento no dia 20 podem ser pagos no dia útil seguinte, sem multas ou juros. Boletos de sacados eletrônicos seguem disponíveis via DDA.
Estações Cidadania
As Estações Cidadania de Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém não abrirão ao público nos dias 20 e 21, seguindo o Decreto nº 4.464.
O atendimento retorna na segunda-feira (24), conforme agendamento e demandas dos órgãos parceiros.
Estação das Docas
- Funcionamento regular: Domingo a quinta: 10h à 0h, Sexta e sábado: 10h à 1h
- Funcionamento estendido em novembro (COP30): Quinta a sábado: até 2h da manhã, Feriado de 20 de novembro: aberto normalmente (com extensão válida para COP30)
Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
- Horário habitual: quarta a segunda, das 6h às 17h (fecha terça para manutenção)
- Em novembro (COP30): aberto todos os dias
- Feriado de 20 de novembro: aberto normalmente ao público
Parque Zoobotânico Mangal das Garças
- Funcionamento regular: Terça a domingo: 8h às 18h, Segunda: fechado (manutenção)
- Em novembro (COP30): aberto todos os dias, de forma excepcional
- Feriado de 20 de novembro: funcionamento normal, aberto ao público
Museus e Memoriais do Estado
Todos os equipamentos abaixo funcionarão das 9h às 17h no feriado de 20 de novembro e durante todo o período informado pela Secult:
- Museu do Estado do Pará (MEP)
- Museu de Arte Sacra do Pará
- Forte do Presépio
- Museu do Círio
- Museu da Imagem e do Som (MIS-PA)
- Memorial da Cabanagem
- Centro Cultural Palacete Faciola
- Memorial Parque Cemitério Soledade
Museu de Gemas do Pará - segue o horário do Espaço São José Liberto
Memorial Amazônico da Navegação - segue o horário do Parque Zoobotânico Mangal das Garças
Memorial do Porto - segue o horário da Estação das Docas
Memorial Verônica Tembé - segue o horário do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna
Estação Cultural de Icoaraci
- Dias 20, 21 e 22: funcionamento normal, das 9h às 17h
- Domingo (23): fechada
Parques
Os parques estaduais funcionarão todos os dias, seguindo seus horários habituais:
- Parque da Residência: 9h às 17h
- Parque Urbano Belém Porto Futuro: 6h às 22h (última entrada às 21h30)
Complexo Porto Futuro
Horário geral: 9h à meia-noite (última entrada às 22h)
Museu das Amazônias:
- Até sexta (21): 10h às 20h (última entrada às 19h)
- A partir de sábado (22): 10h às 18h (última entrada às 17h)
Arquivo Público
Fechado de 20 a 23 de novembro devido a obras de manutenção.
Theatro da Paz
- Quinta (20): visitas suspensas pela manhã; abertas de 14h às 17h
- Sexta (21): visitação normal — 9h às 12h e 14h às 17h
- Sábado (22): visitação suspensa
- Domingo (23): visitas em horário regular, manhã e tarde
Shopping centers
Parque Shopping Belém
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h às 22h
- Cinema: conforme programação
Boulevard Shopping
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h à 0h
- Cinema: conforme programação
Shopping Castanheira
- Lojas: 11h às 21h
- Praça de alimentação e parque: 11h às 22h
- Supermercado: 8h às 21h
- Restaurantes, academia e cinema: conforme programação
Pátio Belém
- Lojas âncoras e satélites: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h30 às 22h
- Academia: 8h às 17h
- Padaria: 8h às 21h
- Cinema: conforme programação
Shopping Bosque Grão-Pará
- Lojas e quiosques: 11h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Restaurantes: 11h às 23h
- Cinema e academia: conforme programação
Shopping Metrópole Ananindeua
- Lojas e quiosques: 12h às 22h
- Praça de alimentação: 12h às 22h
- Academia: 9h às 15h
- Cinema: conforme programação
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA