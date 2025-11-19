Dia da Consciência Negra: veja o que abre e fecha na grande Belém no feriado nesta quinta-feira (20)

O feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20), altera o funcionamento de diversos setores em Belém e na Região Metropolitana. A data implica ajustes em horários de atendimento e mudanças na rotina de serviços públicos e privados. Confira como ficam os horários no dia 20 de novembro.

Órgãos estaduais

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Governo do Pará será facultado nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), devido ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

A determinação segue o Decreto nº 4.464, de 11 de fevereiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE nº 36.131).

Os serviços essenciais como: arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo equipamentos administrados por organizações sociais, funcionarão em escalas especiais, garantindo atendimento à população.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que as Unidades de Referência Especializada Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II de gestão estadual não funcionarão nesta quinta-feira (20) e nem na sexta-feira (21). O atendimento volta ao normal em todas as unidades na próxima segunda-feira (24).

Já os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira vão manter apenas o serviço de urgência e emergência nesta quinta-feira (20) e na sexta (21), devendo retomar o atendimento ambulatorial na segunda-feira (24).

Os hospitais estaduais de gestão direta do Estado (Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia) vão funcionar em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência de cada um, nesta quinta-feira (20) e na sexta (21).

O Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), no Distrito de Icoaraci (Belém) vai funcionar normalmente de acordo com seu perfil assistencial e de referência. Exames e consultas previamente agendados também estão mantidos, e os pacientes serão atendidos normalmente no feriado de 20 de novembro.

Nesta quinta e sexta-feira (20 e 21), o Hospital da Mulher do Pará, na capital, funcionará com pronto atendimento 24h para internação, urgência ginecológica e vítimas de violência sexual e doméstica. Consultas ambulatoriais e exames de diagnóstico por imagem vão funcionar apenas para pacientes previamente agendados.

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; Hospital Geral de Tailândia (HGT) e Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (20). O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, funcionará apenas com os setores de internação.

Já o Hospital Jean Bitar, em Belém, funcionará normalmente para internação nesta quinta-feira (20). Na área ambulatorial, funcionará apenas para exames laboratoriais e raio-X. As consultas e todos os exames só serão retomados na sexta-feira (21).

O Complexo Hospitalar dos Caetés (Hospital e Policlínica), em Capanema, vai funcionar normalmente nesta quinta-feira (20). Já o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) não funcionará nesta quinta-feira (20), devendo retomar o atendimento na sexta-feira (21).

Fundação Hemopa

Quinta-feira (20): Castanhal, das 7h às 13h; Abaetetuba, das 7h às 13h, e Capanema, das 7h às 13h. As demais unidades estarão fechadas.

Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém), o funcionamento do comércio está autorizado pela CCT 2024/2025, desde que cumpridas as normas da categoria, como pagamento em dobro aos funcionários.

Lojas em vias públicas: 8h às 18h

Lojas em shopping centers: 11h às 21h

Supermercados

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os supermercados funcionam normalmente durante todo o feriado, sem alteração de horário.

Correios

Durante o feriado, três pontos de atendimento estarão abertos:

Green Zone: 9h às 18h

Blue Zone: 9h às 18h

Museu do Artesanato do Pará (Espaço São José Liberto): 16h às 22h

Todos oferecem serviços de postagem e atendimento geral, exceto entrega interna. As entregas não funcionam no feriado. Não há mudanças no funcionamento nos dias anteriores ou posteriores ao dia 20.

Bancos

Não haverá atendimento presencial nas agências nesta quinta-feira (20). As salas de autoatendimento podem funcionar, conforme decisão de cada instituição. TEDs e compensações bancárias não operam no feriado. PIX funciona normalmente.

O atendimento retorna ao horário comum na sexta-feira (21), exceto onde também houver feriado local.

Segundo a Febraban, contas e carnês com vencimento no dia 20 podem ser pagos no dia útil seguinte, sem multas ou juros. Boletos de sacados eletrônicos seguem disponíveis via DDA.

Estações Cidadania

As Estações Cidadania de Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém não abrirão ao público nos dias 20 e 21, seguindo o Decreto nº 4.464.

O atendimento retorna na segunda-feira (24), conforme agendamento e demandas dos órgãos parceiros.

Estação das Docas

Funcionamento regular: Domingo a quinta: 10h à 0h, Sexta e sábado: 10h à 1h

Funcionamento estendido em novembro (COP30): Quinta a sábado: até 2h da manhã, Feriado de 20 de novembro: aberto normalmente (com extensão válida para COP30)

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Horário habitual: quarta a segunda, das 6h às 17h (fecha terça para manutenção)

Em novembro (COP30): aberto todos os dias

Feriado de 20 de novembro: aberto normalmente ao público

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Funcionamento regular: Terça a domingo: 8h às 18h, Segunda: fechado (manutenção)

Em novembro (COP30): aberto todos os dias, de forma excepcional

Feriado de 20 de novembro: funcionamento normal, aberto ao público

Museus e Memoriais do Estado

Todos os equipamentos abaixo funcionarão das 9h às 17h no feriado de 20 de novembro e durante todo o período informado pela Secult:

Museu do Estado do Pará (MEP)

Museu de Arte Sacra do Pará

Forte do Presépio

Museu do Círio

Museu da Imagem e do Som (MIS-PA)

Memorial da Cabanagem

Centro Cultural Palacete Faciola

Memorial Parque Cemitério Soledade

Museu de Gemas do Pará - segue o horário do Espaço São José Liberto

Memorial Amazônico da Navegação - segue o horário do Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Memorial do Porto - segue o horário da Estação das Docas

Memorial Verônica Tembé - segue o horário do Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Estação Cultural de Icoaraci

Dias 20, 21 e 22: funcionamento normal, das 9h às 17h

Domingo (23): fechada

Parques

Os parques estaduais funcionarão todos os dias, seguindo seus horários habituais:

Parque da Residência: 9h às 17h

Parque Urbano Belém Porto Futuro: 6h às 22h (última entrada às 21h30)

Complexo Porto Futuro

Horário geral: 9h à meia-noite (última entrada às 22h)

Museu das Amazônias:

Até sexta (21): 10h às 20h (última entrada às 19h)

A partir de sábado (22): 10h às 18h (última entrada às 17h)

Arquivo Público

Fechado de 20 a 23 de novembro devido a obras de manutenção.

Theatro da Paz

Quinta (20): visitas suspensas pela manhã; abertas de 14h às 17h

Sexta (21): visitação normal — 9h às 12h e 14h às 17h

Sábado (22): visitação suspensa

Domingo (23): visitas em horário regular, manhã e tarde

Shopping centers

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Boulevard Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h à 0h

Cinema: conforme programação

Shopping Castanheira

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e parque: 11h às 22h

Supermercado: 8h às 21h

Restaurantes, academia e cinema: conforme programação

Pátio Belém

Lojas âncoras e satélites: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22h

Academia: 8h às 17h

Padaria: 8h às 21h

Cinema: conforme programação

Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema e academia: conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia: 9h às 15h

Cinema: conforme programação