10 produtos de menos de 50 dólares para comprar antes do imposto

Com a aprovação do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (28), compras de US$ 50 em sites internacionais, como Shein e AliExpress, poderão ter taxação de impostos de importação. A matéria define que a alíquota para essa faixa de compras será de 20% sobre o valor. O texto segue para o Senado. Se aprovado, a medida tomada há menos de um ano pelo Ministério pode chegar ao fim.

Segundo a Secretaria da Receita Federal, caso a isenção para compras internacionais de até US$ 50 permanecesse, o país haveria uma “perda potencial” de arrecadação de RS 34,93 bilhões até 2027.

“A estimativa apresentada considerou que aproximadamente 80% do volume total de remessas postais e remessas expressas, remetidas por pessoas jurídicas, passarão a ser realizadas ao abrigo do programa de conformidade, dentro do limite de U$ 50,00 e atenderão aos demais critérios para a aplicação da alíquota zero”, falou o órgão em julho de 2023.

O valor do dólar na manhã desta quarta-feira, 29, de maio apresentou alta de 0,83% ao de terça-feira. Desta forma, convertendo o dólar para real ficou com a cotação de R$5,203 para compra. Assim, 50 dólares são R$ 260,50. Abaixo, confira 10 produtos em menos de 50 dólares na Shein para comprar antes do imposto.

O que dá para comprar com menos 50 dólares?

1 peça Suporte de Armazenamento de Cápsula de Café - US$ 49

6 peças Luzes de Estaca de Bola Branca Movidas a Energia Solar para Exterior para Decoração de Jardim - US$ 49

Ring Light LED Quadrada de 10 Polegadas para Fotografia e Transmissão ao Vivo, Com Tripé Ajustável de Pé a 1,1m de Altura (43 Polegadas) - US$ 48

Bomba Inflável De Carro Portátil Para Pneus Com Display Digital​ - US$ 48

8 peças Conteiner de Armazenamento de Alimentos de Plástico Seguro para Cozinha Refrigerador Microondas - US$ 47

Portador de animais de estimação - US$ 41

Escada De Escalada Para Gatos Montada Na Parede De 1 Unidade Com 4 Degraus Para Brincar - US$ 25,60

1 peça Cortador de Unha Elétrico com Antipisadura - US$ 15

1 Misturador Portátil Sem Fio, Mini Misturador de Sucos com USB Recarregável - US$ 13

Balança Digital de Cozinha em Aço Inoxidável com Display LCD - US$ 12

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)