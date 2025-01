Zé Vaqueiro comanda a festa deste sábado, 11, nos 409 anos de Belém

Começou nesta sexta-feira (10) a programação de aniversário de Belém, promovida pela Prefeitura de Belém em parceria com o Governo do Pará e o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, em celebração aos 409 anos da cidade. No primeiro dia de festa, realizado no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, os shows foram comandados pelo Grupo I Love Pagode, Wanderley Andrade, DJ Billy Brasil e Carabao. A programação segue neste sábado (11) com apresentações de Zé Vaqueiro, Markinho Duran, Lia Sophia, Zaynara e MC Dourado, além do DJ Billy Brasil.

Em entrevista ao jornal O Liberal, Lia Sophia demonstrou entusiasmo com a oportunidade de participar da celebração. A cantora destacou sua conexão com Belém, cidade que considera seu coração e leva como bandeira em suas apresentações no Brasil e no exterior. “Eu estou muito feliz de poder fazer um show de aniversário para a cidade de Belém, 409 anos, é a cidade do meu coração, por onde eu vou pelo Brasil e pelo mundo eu levo o nome dessa cidade e falo das belezas desse lugar, dessa cultura, dessa música, né? Nós somos um povo urbano e ribeirinho ao mesmo tempo, nós vivemos entre a realidade da urbanidade, da tecnologia e os encantados dos rios, das florestas, então isso tudo faz parte da minha música e do meu discurso quando eu apresento o lugar de onde eu venho. E poder fazer um show para a população de Belém, onde eu tenho muitos fãs, muitos seguidores, muitos apoiadores, né? A minha cidade, por onde eu vou, o pessoal. Sabe que eu sou daqui, porque é essa bandeira que eu levanto, dessa cultura”, afirmou.

Lia revelou que está preparando um show especial, com sucessos próprios e músicas que celebram Belém. “Eu estou com uma expectativa altíssima, estou preparando um show muito especial, com sucessos meus, e, claro, sucessos que são marcantes aqui para essa cidade, que falam da cidade. A minha ideia é fazer o público cantar junto comigo, dançar e se divertir muito. Acho que é uma noite especial para quem é daqui de Belém. É um momento de festejar mesmo e celebrar essa cidade linda onde a gente vive, rica culturalmente, e eu estou feliz demais. Estou preparando um show bem dançante, para todo mundo cantar e dançar comigo junto, e eu sei que vai ser uma noite especial”, finalizou.

VEJA MAIS:

Um dos shows mais aguardados deste sábado (11) é o do cantor Zé Vaqueiro, que se destacou nacionalmente em 2021, aparecendo entre os artistas mais ouvidos do Brasil nas plataformas digitais. Em 2024, ele lançou seu primeiro DVD, “Ser Tão Eu”. Entre seus maiores sucessos estão “Maravilhosa”, “Arranhadinho por Tu”, “Coladinho”, “Eu Tenho Medo” e “Vagabundo”, que juntos somam quase meio bilhão de plays no Spotify.

O estudante Crystian Seabra, de 27 anos, morador do bairro da Cremação, compartilhou sua expectativa pelo show de Zé Vaqueiro e destacou o impacto das músicas do cantor em sua vida. Crystian revelou que começou a ouvir Zé em 2021, durante a pandemia, e que as canções do artista o ajudaram a superar a depressão. “Desde 2021, a pandemia, que eu vi a primeira live do Zé, que São João, eu me apaixonei por as músicas dele, pelo trabalho dele, por todo o repertório dele de músicas, eu estava sofrendo uma depressão e isso me ajudou bastante, desde essa época, as músicas dele, tudo, tudo, tudo mesmo. As músicas dele toca mexe muito comigo eu me sinto diferente, me sinto alegre tudo e o meu encontro com ele toda vez sempre encontro com ele toda vez quando ele vem pra Belém”, relatou.

O fã Crystian Seabra com o cantor Zé Vaqueiro (arquivo pessoal)

Crystian também destacou a emoção de já ter encontrado Zé Vaqueiro várias vezes em Belém e descreveu esses momentos como únicos e especiais. “É uma felicidade diferente, é um momento diferente, né, que a gente sente e já me encontrei com, não é a primeira vez, né, acho que já tem um, não sei quantos encontros eu tenho, eu já tenho até foto com ele já, muita foto, bota foto nisso. E toda vez quando eu me encontro com ele, é um momento assim muito diferente, muito, é único para mim. Eu, para mim, eu não troco por nada, troco por nada mesmo”, declarou.

O vice-prefeito Cássio Andrade informou que o evento não tem custos para a Prefeitura de Belém, pois é patrocinado pelo Governo do Estado e pelo Ministério do Turismo. A prefeitura ficou responsável apenas pela organização. “Estamos aqui junto com a parceria com o Governo do Estado, Ministério do Turismo, que está patrocinando esse evento. Não tem um recurso gasto da Prefeitura Municipal, a Prefeitura está entrando somente com a organização do evento e os órgãos que aqui estão participando, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Economia para ordenar o espaço, já fizemos a defesa da área”, explicou.

A festa conta com estrutura de segurança, transporte gratuito de São Brás ao Portal da Amazônia e áreas acessíveis para pessoas com deficiência. “A área está segura, mobilizamos 20 ônibus para fazer o translado de São Brás para o portal da Amazônia, de às 23 horas até às três horas da manhã, tem áreas destinadas para pessoas de deficiência. Vai ser uma grande festa, vamos comemorar os 409 anos da nossa capital, venha participar”, convidou o vice-prefeito.

A programação continua no domingo (12), com shows de Mano Io, Frutos do Pará, Mistura Regional e o tradicional corte do bolo de aniversário no Mercado do Ver-o-Peso, no bairro da Campina.

Confira a programação:

11 de janeiro (sábado) – Portal da Amazônia

20h - Markinho Duran

21h - DJ Billy Brasil

21h30 - Lia Sophia

22h - DJ Billy Brasil

22h30 - Zaynara

23h30 - MC Dourado

1h - Zé Vaqueiro

12 de janeiro (domingo) – Mercado do Ver-O-Peso

10h - Mano IO

11h30 - Frutos do Pará

12h - Corte do tradicional bolo de aniversário

13h - Mistura Regional