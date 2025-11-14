Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zaynara leva beat melody à programação gratuita da Jambu Arena, em Belém

"Preparei um show que mistura as canções do meu novo álbum, Amor Perene, com músicas que marcaram minha trajetória até aqui", anuncia a artista

Abílio Dantas
fonte

"Eu sinto que a COP 30 despertou um interesse diferente do público e da imprensa pelo que a gente faz aqui", diz Zaynara (Jefferson Carvalho)

Música brega paraense com elementos de calypso, música eletrônica e "outras coisas que cresci ouvindo", o gênero beat melody da cantora e compositora paraense Zaynara chega nesta sexta-feira, 14, à programação da Jambu Arena, do Sesc Doca (Sen. Manoel Barata, 1873), mas também terá a companhia de outras sonoridades. A festa inicia às 19h e, além da artista, traz ainda apresentações de Nosso Tom, Fé no Batuque e DJ The Black. Os shows fazem parte da programação oficial da COP 30 do Sistema Comércio (CNC, Fecomércio Pará, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac), realizada em parceria com o Sistema Transporte (CNT/Sest Senat/ITL).

VEJA MAIS

image Zaynara celebra protagonismo amazônico no 'Amazônia Live'
Em evento histórico sobre as águas do Guamá, artista celebra suas raízes e promete apresentação marcante ao lado de grandes nomes da música brasileira e internacional

image Joelma compartilha ensaio do ‘Amazônia Live’ com Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
Cantoras paraenses se preparam para o show flutuante no rio Guamá no dia 17 de setembro

image Zaynara surpreende Pedro Bial com 'perfume da bôta' durante gravação com Joelma
Cantora paraense entrega presente a Pedro Bial e canta ao lado de Joelma durante a gravação do programa na TV Globo

Os ingressos estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @sesc_pa, mas quem não conseguir garantir online poderá retirar diretamente na portaria do evento. Doações de 1 kg serão revestidas para o programa Sesc Mesa Brasil.

O ano de 2025 ainda não terminou, mas para Zaynara, que lançou no dia 9 de outubro seu novo álbum, “Amor Perene”, já é possível afirmar que ficará marcado para sempre. Além do trabalho, seu primeiro disco pela gravadura Sony Music Brasil, o ano da COP 30 em Belém também trouxe novas oportunidades para a artista natural do município de Cametá, no nordeste paraense. 

"Está sendo um momento lindo, sabe? Eu sinto que a COP 30 despertou um interesse diferente do público e da imprensa pelo que a gente faz aqui. A Amazônia sempre foi muito rica culturalmente, mas agora o olhar tá mais voltado para cá e isso é um reconhecimento que a gente esperava há muito tempo. No meu trabalho, isso trouxe mais visibilidade, mais oportunidades, mas também mais responsabilidade. Representar essa terra é algo muito sério para mim, e eu tento fazer isso sempre com o coração aberto”, diz Zaynara.

Para a artista, não é novidade a compreensão sobre a importância de valorizar o local de onde se vem e trazer suas vivências para a criação artística. “Cametá é o meu ponto de partida. Eu cresci cercada pelo rio, pelos cheiros, pelos sons da floresta e isso tudo faz parte de quem eu sou. Lá, a natureza é presença, não é paisagem. É o que alimenta, o que inspira, o que protege. Acho que essa convivência desde criança me ensinou muito sobre simplicidade, sobre tempo e sobre respeito. Quando componho, como fiz para o meu álbum, Amor Perene, eu trago muito disso, sabe? É como se a natureza sempre estivesse me soprando ideias, melodias e sentimentos”, afirma.

O álbum “Amor Perene”, além de ser a entrada de Zaynara em uma gravadora multinacional, representou também um amadurecimento artístico para ela, como explica: “Esse foi meu primeiro momento como compositora ao lado de uma galera muito talentosa. A Sony me deu liberdade para criar da forma que fizesse sentido para mim artisticamente e isso me fez muito bem, pois gosto de não estar presa em caixinhas. Nesse trabalho eu pude trazer novas sonoridades e me experimentar, além do beat melody. Estou muito contente com o retorno que tenho recebido do público com esse trabalho. E só posso dar um spoiler: Amor Perene não terminou com esse álbum, tem mais coisas vindo por aí”, anuncia.

No show, o público poderá ver no palco, em cores, sons e movimentos, o novo momento artístico da cametaense. “Vai ser uma noite muito especial. Preparei um show que mistura as canções do meu novo álbum com músicas que marcaram minha trajetória até aqui. Gosto de revisitar os meus rios, minhas raízes, então o público vai ouvir muito beat melody, assistir a coreografias e vivenciar muita energia. Quero que as pessoas sintam o coração pulsar com a nossa Amazônia. Eu quero que o público se sinta parte dessa viagem comigo e que dance, cante e se emocione. Quero que esse seja um momento bem especial para quem estiver ali. É um show para quem ama a Amazônia e para quem quer conhecer essa força que vem daqui. Vai ser uma noite para celebrar o amor, a música, o meio ambiente e a nossa terra”, conclui.

Até o dia 22 de novembro, muitos artistas ainda vão subir o palco da Jambu Arena. Neste sábado, 15, é a noite dos shows de Ver-o-Brass, Orquestra Açaí Big Band e DJ Bixo Selecta. Já na terça-feira, 18, direto do município de Castanhal, é a vez da Banda 28 de Janeiro. No mesmo dia, tocam a Orquestra Jovem Sesc Pará e o DJ Márcio Lins. 

Na quinta-feira, 20, as atrações são DJ Nat Esquema, Guy Bras Ven e banda Reggae Town. No dia seguinte, sexta-feira, 21, Manoel Cordeiro e seus convidados, Lia Sophia e DJ Estamyna levam suas canções ao público. A Jambu Arena, do Sesc Doca, encerra sua programação no sábado, 22, com Mega Príncipe Negro e DJ Assayag.

Sesc Mesa Brasil

Além das atrações artísticas e de entretenimento, o Sesc afirma que o evento tem um propósito solidário: já foram arrecadadas mais de 2 toneladas de alimentos para o programa Sesc Mesa Brasil que, há 30 anos, combate a fome e o desperdício de alimentos em todo o país. As doações serão encaminhadas para as entidades sociais parceiras do projeto.

SERVIÇO

Zaynara, Nosso Tom, Fé no Batuque e DJ The Black agitam na Jambu Arena

Data: 14 de novembro (sexta-feira)

Local: Sesc Doca (avenida Visconde de Souza Franco, S/N e rua Sen. Manoel Barata, 1873)

Hora: A partir das 19h

Os ingressos estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @sesc_pa, mas quem não conseguir garantir online poderá retirar diretamente na portaria do evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zaynara

Jambu Arena

Sesc Doca

COP 30

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda