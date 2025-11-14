Zaynara leva beat melody à programação gratuita da Jambu Arena, em Belém

Música brega paraense com elementos de calypso, música eletrônica e "outras coisas que cresci ouvindo", o gênero beat melody da cantora e compositora paraense Zaynara chega nesta sexta-feira, 14, à programação da Jambu Arena, do Sesc Doca (Sen. Manoel Barata, 1873), mas também terá a companhia de outras sonoridades. A festa inicia às 19h e, além da artista, traz ainda apresentações de Nosso Tom, Fé no Batuque e DJ The Black. Os shows fazem parte da programação oficial da COP 30 do Sistema Comércio (CNC, Fecomércio Pará, Sindicatos Empresariais, Sesc e Senac), realizada em parceria com o Sistema Transporte (CNT/Sest Senat/ITL).

VEJA MAIS

Os ingressos estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @sesc_pa, mas quem não conseguir garantir online poderá retirar diretamente na portaria do evento. Doações de 1 kg serão revestidas para o programa Sesc Mesa Brasil.

O ano de 2025 ainda não terminou, mas para Zaynara, que lançou no dia 9 de outubro seu novo álbum, “Amor Perene”, já é possível afirmar que ficará marcado para sempre. Além do trabalho, seu primeiro disco pela gravadura Sony Music Brasil, o ano da COP 30 em Belém também trouxe novas oportunidades para a artista natural do município de Cametá, no nordeste paraense.

"Está sendo um momento lindo, sabe? Eu sinto que a COP 30 despertou um interesse diferente do público e da imprensa pelo que a gente faz aqui. A Amazônia sempre foi muito rica culturalmente, mas agora o olhar tá mais voltado para cá e isso é um reconhecimento que a gente esperava há muito tempo. No meu trabalho, isso trouxe mais visibilidade, mais oportunidades, mas também mais responsabilidade. Representar essa terra é algo muito sério para mim, e eu tento fazer isso sempre com o coração aberto”, diz Zaynara.

Para a artista, não é novidade a compreensão sobre a importância de valorizar o local de onde se vem e trazer suas vivências para a criação artística. “Cametá é o meu ponto de partida. Eu cresci cercada pelo rio, pelos cheiros, pelos sons da floresta e isso tudo faz parte de quem eu sou. Lá, a natureza é presença, não é paisagem. É o que alimenta, o que inspira, o que protege. Acho que essa convivência desde criança me ensinou muito sobre simplicidade, sobre tempo e sobre respeito. Quando componho, como fiz para o meu álbum, Amor Perene, eu trago muito disso, sabe? É como se a natureza sempre estivesse me soprando ideias, melodias e sentimentos”, afirma.

O álbum “Amor Perene”, além de ser a entrada de Zaynara em uma gravadora multinacional, representou também um amadurecimento artístico para ela, como explica: “Esse foi meu primeiro momento como compositora ao lado de uma galera muito talentosa. A Sony me deu liberdade para criar da forma que fizesse sentido para mim artisticamente e isso me fez muito bem, pois gosto de não estar presa em caixinhas. Nesse trabalho eu pude trazer novas sonoridades e me experimentar, além do beat melody. Estou muito contente com o retorno que tenho recebido do público com esse trabalho. E só posso dar um spoiler: Amor Perene não terminou com esse álbum, tem mais coisas vindo por aí”, anuncia.

No show, o público poderá ver no palco, em cores, sons e movimentos, o novo momento artístico da cametaense. “Vai ser uma noite muito especial. Preparei um show que mistura as canções do meu novo álbum com músicas que marcaram minha trajetória até aqui. Gosto de revisitar os meus rios, minhas raízes, então o público vai ouvir muito beat melody, assistir a coreografias e vivenciar muita energia. Quero que as pessoas sintam o coração pulsar com a nossa Amazônia. Eu quero que o público se sinta parte dessa viagem comigo e que dance, cante e se emocione. Quero que esse seja um momento bem especial para quem estiver ali. É um show para quem ama a Amazônia e para quem quer conhecer essa força que vem daqui. Vai ser uma noite para celebrar o amor, a música, o meio ambiente e a nossa terra”, conclui.

Até o dia 22 de novembro, muitos artistas ainda vão subir o palco da Jambu Arena. Neste sábado, 15, é a noite dos shows de Ver-o-Brass, Orquestra Açaí Big Band e DJ Bixo Selecta. Já na terça-feira, 18, direto do município de Castanhal, é a vez da Banda 28 de Janeiro. No mesmo dia, tocam a Orquestra Jovem Sesc Pará e o DJ Márcio Lins.

Na quinta-feira, 20, as atrações são DJ Nat Esquema, Guy Bras Ven e banda Reggae Town. No dia seguinte, sexta-feira, 21, Manoel Cordeiro e seus convidados, Lia Sophia e DJ Estamyna levam suas canções ao público. A Jambu Arena, do Sesc Doca, encerra sua programação no sábado, 22, com Mega Príncipe Negro e DJ Assayag.

Sesc Mesa Brasil

Além das atrações artísticas e de entretenimento, o Sesc afirma que o evento tem um propósito solidário: já foram arrecadadas mais de 2 toneladas de alimentos para o programa Sesc Mesa Brasil que, há 30 anos, combate a fome e o desperdício de alimentos em todo o país. As doações serão encaminhadas para as entidades sociais parceiras do projeto.

SERVIÇO

Zaynara, Nosso Tom, Fé no Batuque e DJ The Black agitam na Jambu Arena

Data: 14 de novembro (sexta-feira)

Local: Sesc Doca (avenida Visconde de Souza Franco, S/N e rua Sen. Manoel Barata, 1873)

Hora: A partir das 19h

Os ingressos estão disponíveis pelo link na bio do Instagram @sesc_pa, mas quem não conseguir garantir online poderá retirar diretamente na portaria do evento.