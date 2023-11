Yudi Tamashiro opina sobre nova fase de Priscilla: ‘Oro por você’

O ex-apresentador do ‘Bom Dia & Cia’, Yudi Tamashiro, comentou nas redes sociais sobre a nova fase de Priscilla, que retirou o sobrenome ‘Alcantara’ após deixar a carreira gospel. Em seu perfil no Instagram, o cristão afirmou torcer pela amiga após a mudança radical no visual.

"Priscilla, saiba que, como antes, continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como oro pela minha família! Mesmo que estejam tentando forçar uma tensão que não existe, eu creio que Deus nos chamou para sermos pacificadores”, escreveu na publicação.

O cristão também negou ter chamado a antiga parceira de “desviada”, como noticiado na web recentemente. "Eu não dei nenhuma entrevista a essas páginas de fofoca, e portanto não falei nada do que está na matéria. Algum jornalista simplesmente distorceu minhas falas de uma antiga entrevista e trouxe isso tudo ao público sem nenhum fundamento”, completou.

Priscilla

No início do mês, a cantora Priscilla revelou, nas redes sociais, ter mudado o nome artístico após deixar a carreira gospel. “Cada detalhe dela (Priscilla Alcantara) me trouxe até aqui. Sempre movida pelo novo, pelo diferente, por aquilo que ainda não vi, não vivi”, declarou.

Já na última sexta-feira, 10, Priscilla lançou o primeiro single de seu novo álbum, 'Quer Dançar', com participação do Bonde do Tigrão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)