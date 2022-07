Youtuber Technoblade falece aos 23 anos devido a um câncer e deixa mensagem aos fãs

O Youtuber conhecido como "Technoblade" na comunidade de fãs de Minecraft faleceu aos 23 anos devido a um câncer. A notícia foi dada pelo pai dele, em um vídeo no Youtube no canal com mais de 12 milhões de inscritos. O vídeo intitulado "Até mais, nerds" o pai conta como o filho levou os dias vivendo com câncer em estágio quatro. E também revela o verdadeiro nome, "Alex".

O Vídeo de quase sete minutos apresenta o pai de Technoblade lendo uma carta que o filho pediu que fosse divulgada após a sua morte.

"Olá. Se você está assistindo isso, eu estou morto. Obrigada por todo apoio ao meu conteúdo ao longo dos anos. Se eu tivesse mais outras centenas de vida, eu escolheria ser Technoblade de novo a cada novo dia, porque esses foram os dias mais felizes da minha vida.”, disse em vídeo.

Veja na íntegra o vídeo no canal: