Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Yoná, Gabily e Rayane brigam em 'A Fazenda 17'

Estadão Conteúdo

A noite dessa quinta-feira, 17, em A Fazenda, movimentou os peões ao trazer os primeiros seis imunizados da edição, além da primeira fazendeira, Rayane Figliuzzi. Também foi noite de briga: Gabily e Rayane discutiram com Yoná, e Will e Fernando se desentenderam por causa da cama.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou Nizam, Walério Araújo, Luiz Mesquita, Will Guimarães, Shia Phoenix e Matheus Martins como os imunizados da vez. Matheus, entretanto, é infiltrado e não participaria da roça mesmo sem a imunização.

Mas o protagonismo da noite foi de Yoná, que discutiu com duas participantes diferentes. Na desavença com Gabily, recebeu um sermão da peoa: "Você é a dona da verdade aqui, é a única que tem que falar aqui ... Você tem idade para ser minha mãe. Eu tenho respeito por você, mas você não tem pelas pessoas."

Pouco tempo depois, Yoná também discutiu com a fazendeira Rayane. A peoa jogou um copo de água em Yoná.

"Você é baixa! Um ser humano de pena", disse a fazendeira.

Will e Fernando também discutiram por causa da divisão de camas. Fernando reclamou que o influenciador estava em sua cama sem ter combinado com o grupo e pediu para que o revezamento fosse feito com outro participante.

A discussão esquentou e Nizam disse que ele e Wallas eram os menos privilegiados: "Estamos sem edredom, sem cama e sem 'escuro'."

Adriane também anunciou a primeira festa da edição, que ocorrerá nesta sexta-feira, 18. Ela brincou ao pedir por um romance entre os peões: "Será que vai ter beijo na boca? Estou torcendo desde a última Fazenda."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

A FAZENDA

BRIGA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THEATRO DA PAZ

‘Traidor’ marca reencontro de Marco Nanini com público paraense em quatro apresentações

Espetáculo mistura tragédia e humor em narrativa fragmentada que aborda pandemia, tecnologia e política

19.09.25 8h00

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIDA ÍNTIMA

Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'

Andréa Sunshine compartilha sua visão sobre sexualidade e revela como aprendeu a controlar gemidos durante o sexo

18.09.25 23h11

DE ARREPIAR

Carta psicografada de Leila Lopes traz relato assustador sobre o Umbral

Vale lembrar que, pela perspectiva científica, não há comprovação de que psicografias sejam de fato comunicações com mortos.

17.09.25 19h35

SETLIST

Já acabou? Veja quantas e quais músicas Mariah Carey cantou no Amazônia Live

Cantora norte-americana apresentou uma setlist simples e deixou sucessos esperados de fora do repertório

17.09.25 19h46

CULTURA

Coletivo Balanço do Mar mostra em Belém carimbó para todos os gostos

Grupo se apresentará a partir deste sábado no Apoena, no Coisas de Negro e Maíri, em Belém, como parte de turnê com show nas regiões do Marajó e Tapajós

19.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda