Yoná, Gabily e Rayane brigam em 'A Fazenda 17'

A noite dessa quinta-feira, 17, em A Fazenda, movimentou os peões ao trazer os primeiros seis imunizados da edição, além da primeira fazendeira, Rayane Figliuzzi. Também foi noite de briga: Gabily e Rayane discutiram com Yoná, e Will e Fernando se desentenderam por causa da cama.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou Nizam, Walério Araújo, Luiz Mesquita, Will Guimarães, Shia Phoenix e Matheus Martins como os imunizados da vez. Matheus, entretanto, é infiltrado e não participaria da roça mesmo sem a imunização.

Mas o protagonismo da noite foi de Yoná, que discutiu com duas participantes diferentes. Na desavença com Gabily, recebeu um sermão da peoa: "Você é a dona da verdade aqui, é a única que tem que falar aqui ... Você tem idade para ser minha mãe. Eu tenho respeito por você, mas você não tem pelas pessoas."

Pouco tempo depois, Yoná também discutiu com a fazendeira Rayane. A peoa jogou um copo de água em Yoná.

"Você é baixa! Um ser humano de pena", disse a fazendeira.

Will e Fernando também discutiram por causa da divisão de camas. Fernando reclamou que o influenciador estava em sua cama sem ter combinado com o grupo e pediu para que o revezamento fosse feito com outro participante.

A discussão esquentou e Nizam disse que ele e Wallas eram os menos privilegiados: "Estamos sem edredom, sem cama e sem 'escuro'."

Adriane também anunciou a primeira festa da edição, que ocorrerá nesta sexta-feira, 18. Ela brincou ao pedir por um romance entre os peões: "Será que vai ter beijo na boca? Estou torcendo desde a última Fazenda."