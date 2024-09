Que 'xou' da Xuxa é esse? 'Rainha dos Baixinhos' se apresenta após Katy Perry no Rock In Rio 2024

A apresentadora Xuxa Meneghel revelou, na manhã desta sexta-feira (20), que fará sua primeira apresentação no Rock In Rio na edição que celebra os 40 anos do festival.

O show ocorrerá no Pavilhão Itaú, na Cidade do Rock, e está previsto para começar às 1h45 deste sábado (21), logo após a apresentação de Katy Perry, headliner do Palco Mundo.

A informação foi compartilhada por Xuxa através de suas redes sociais, que aproveitou para reviver o meme “Que Xou da Xuxa é esse?”, que surgiu de um trecho do documentário “Pra Sempre Paquitas”, do Globoplay, e repercutiu nesta semana na web.

Veja o anúncio de Xuxa:

“Vai ter XOU DA XUXA sim!!! Tô tão feliz… Hoje depois do último show no Palco Mundo, direto do Pavilhão Itaú. Espero vocês”, escreveu Xuxa na legenda da publicação.

O show será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Itaú, a partir da 1h30 da manhã.

O quinto dia do Rock in Rio 2024 conta com um line-up 100% feminino. Além de Katy Perry, entre as atrações mais aguardadas estão Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo e Iza.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)