Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

William Bonner se despede do Jornal Nacional com aplausos e último boa noite

Estadão Conteúdo

William Bonner se despediu nesta sexta-feira, 31, do Jornal Nacional. O jornalista deixou oficialmente a bancada do telejornal da Globo após 29 anos. No final da edição, ele e Renata Vasconcellos receberam César Tralli no estúdio.

Ao lado de Renata, Tralli assume o comando do JN a partir de segunda-feira, 3. Bonner passará a atuar no Globo Repórter a partir do ano que vem.

"Chegou o dia. Dois meses depois do anúncio, estou concluindo esse ciclo", disse Bonner, antes de relembrar as razões da decisão. Em setembro, quando anunciou sua saída, ele disse que os filhos motivaram a escolha e que "a conta não estava fechando".

William e Renata então se levantaram da bancada para dar as boas vindas a Tralli com uma salva de palmas. "É sempre um prazer enorme te abraçar", saudou Bonner. Tralli então se sentou com os colegas na bancada para uma breve conversa.

Primeiramente, Bonner relembrou uma história envolvendo Cid Moreira, seu ex-colega de bancada, quando o veterano lhe revelou que sempre apresentava o telejornal "nervoso". "Estou dizendo isso porque estou muito nervoso (risos)", falou.

Tralli emendou: "Estou impressionado com a redação lotada. Estou sereno e tranquilo. Passamos um dias tão agradável juntos hoje. Estou em um estado de plenitude e muito feliz de estar aqui com vocês num momento tão histórico". Em seguida, ele foi homenageado com uma reportagem relembrando sua trajetória na Globo.

"Sua história te trouxe a esse lugar, esse monumento do jornalismo brasileiro", elogiou Bonner. "Estar nessa bancada é ter a missão honrosa de informar o Brasil", pontuou Renata.

"A minha expectativa é de poder continuar dando o meu melhor e me entregar de corpo e alma", finalizou Tralli. "Nunca mais nesse País você passará desapercebido", brincou Bonner.

Bonner disse ainda que "não iria chorar". "Como todos sabemos, eu não choro", brincou, bem-humorado, antes de convidar o público a reencontrá-lo no Globo Repórter, em fevereiro. "Vou começar uma carreira nova, inclusive com o direito de ser um fracasso fenomenal. Eu torço para que não, vou fazer o meu melhor, mas a gente nunca sabe. É a aventura de começar algo novo", disse, aos risos.

Ele ainda pediu ao público para assistir ao "momento histórico" da estreia de Tralli no jornal, na próxima segunda-feira, 3, antes de dar seu último e tradicional "boa noite". "Esse é o meu último boa noite pelo Jornal Nacional. A gente se vê. Muito obrigado".

Os jornalistas então foram para a redação diante de muitos aplausos para serem abraçados por seus familiares, num clima de muita emoção. Lá, a filha de Tralli com Ticiane Pinheiro, a pequena Manu, chamou a atenção ao abraçar a perna de Bonner.

A troca de apresentador do JN tem mais relevância do que a troca de um ministro de Estado A última cobertura em Roma: o dia em que William Bonner quase foi parar na cadeia A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/JORNAL NACIONAL/WILLIAM BONNER/SAÍDA/MARCO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Markinho Duran celebra carreira com show flutuante neste sábado (1º)

Cantor apresenta grandes sucessos e o novo single “Game Over” durante espetáculo em catamarã

01.11.25 8h00

QUE TAL?

Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

31.10.25 23h03

FAMOSOS

Hugo Gloss chega a Belém e passeia pelo Ver-o-Peso antes do ‘Global Citizen’

Apresentador do festival compartilhou fotos do mercado e da Estação das Docas nas redes sociais

31.10.25 20h08

EXPECTATIVA

Seu Jorge publica vídeo em Belém e mostra preparação para o 'Global Citizen'; veja

Cantor desembarcou nesta sexta (31) e esteve no Mangueirão para o reconhecimento de palco antes do show oficial

31.10.25 19h30

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

BANIMENTO

Após sexo com mil homens em 24h, influenciadora é banida do OnlyFans por novo desafio; saiba qual

Bonnie Blue foi excluída da plataforma após anunciar novo projeto considerado "extremo"

13.06.25 22h27

QUE TAL?

Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

31.10.25 23h03

MODIFICAÇÕES

Mulher gasta R$ 140 mil para ter os 'maiores lábios do mundo' e ignora alertas médicos; saiba quem é

Influenciadora de 28 anos já gastou fortuna em mais de 30 procedimentos estéticos

30.10.25 22h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda