Will Smith diz que vai processar ex-assistente que teria flagrado fazendo sexo anal com Duane Martin

O ator Will Smith se manifestou sobre o assunto revelado por Brother Bilaal, que se diz ex-assessor pessoal do artista e contou em entrevista que teria o flagrado fazendo sexo anal com o também ator Duane Martin, colega de elenco na série "The Fresh Prince of Bel-Air" ou "Um Maluco no Pedaço", como ficou conhecido no Brasil.

Em entrevista, Bilaal disse ter flagrado Will Smith debruçado em um sofá, no camarim de Um maluco no pedaço, enquanto fazia sexo com Duane Martins, colega de trabalho do ator.

Duane além de fazer participações em Um Maluco no Pedaço, também fez a nova série "Bel-Air" e outros produções assinada por Will. Segundo o ex-assessor ele havia entrado no camarim de Duane quando flagrou os dois. "Havia um sofá e Will estava curvado no sofá e Duane estava de pé, matando-o, assinando-o, foi assassinato ali", disse o ex-assessor em entrevista ao programa Unwine e revelando detalhes da cena.