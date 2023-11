Whindersson levanta suspeitas sobre romance com Luísa Sonza após comentário em live: ‘Tá linda’

A cantora Luísa Sonza fez uma live ontem, 14, e recebeu uma interação do ex-marido Whindersson Nunes que levou a web especular uma possível “temporada” do casal. O humorista, que assistia a sua transmissão ao vivo, respondeu que a cantora estava linda no comentário.

Luísa Sonza revelou em entrevista recente que sente ciúmes do ex-marido e que ele foi o grande amor de sua vida "Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, isso não é mentira pra ninguém, a gente se dá super bem. Anteontem eu liguei pra ele e não me atendeu. No outro dia eu mandei áudio: ‘Ainda me ignora’”, disse ao canal da drag queen Bianca DellaFancy.

Semanas após a declaração, a interação dos dois durante live da cantora gerou comentários. Luísa falava de autocuidado enquanto se maquiava, quando foi elogiada. "Tá linda você", escreveu Whindersson Nunes. O comediante também defendeu a cantora no caso da traição de Chico Moedas. "Todo mundo acha uma grande loucura ir falar na televisão, mas não é isso tudo também não. Às vezes você está em um aniversário e fica p*** e passa um negócio na frente de um monte de parente porque o momento era aquele ali, a hora é agora. Tem coisas que se a gente pensar uns 15 segundos, um minutinho, mas às vezes o momento é o momento", comentou na época.