Websérie ‘Deu Praia’ desvenda paraísos na Vila do Conde em Barcarena

Paraísos guardados, das praias mais conhecidas até preciosas joias escondidas sob o sol ofuscante de Vila do Conde, em Barcarena, assim a equipe da websérie “Deu Praia” foi recebida para o episódio desta semana. Após um café da manhã generoso, o fotógrafo e apresentador Neto Soares e sua equipe foram contemplar as belezas da Praia do Sol.

Segundo o apresentador, “a ensolarada Praia do Sol nos recebeu de braços abertos, oferecendo um refúgio para relaxar e aproveitar o sol em grande estilo. Um lugar para recarregar as energias e criar memórias inesquecíveis”, destacou. Logo após o momento de relaxamento, Neto seguiu para a misteriosa Praia da Boa Morte, conhecida por poucos. “Revelou-se um verdadeiro tesouro escondido. Com sua atmosfera tranquila e cenário intocado, é o destino perfeito para escapar da agitação cotidiana”, aconselhou.

Já na lendária praia do Caripi, a equipe mergulhou em uma emocionante aula de veleiro. “Foi cortesia de um projeto social inspirador. Unindo aventura e causa nobre, a Praia do Caripi nos ensinou lições valiosas tanto sobre vela quanto sobre solidariedade”, destacou Neto. A jornada da equipe do apresentador se concluiu com a certeza de que Barcarena esconde uma riqueza de beleza natural e experiências inesquecíveis. “Deixe-se encantar por suas praias diversas e únicas. É hora de explorar o que esse paraíso tem a oferecer!”, ressaltou.

Como conclusão da experiência vivida, Neto foi enfático. “Seja você um aventureiro em busca de emoções ou alguém que anseia por relaxamento à beira-mar, Barcarena tem o que você procura. Não perca a oportunidade de descobrir essas joias escondidas. Embarque nessa jornada conosco e desfrute de tudo que esse destino espetacular tem reservado para você!", alertou o apresentador aos seus telespectadores.

