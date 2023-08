Websérie ‘Deu Praia’ mostra um lado pouco conhecido da Ilha de Mosqueiro

A webserie “Deu Praia", apresentada por Neto Soares, tem como objetivo apresentar as belezas do Brasil, principalmente do Estado do Pará. No episódio, "Marahu e Cachimbo", os espectadores poderão conhecer um lado interessante e desconhecido da Ilha de Mosqueiro: com surfe e calmaria. Além de viver experiências culturais e gastronômicas únicas dessa região.

Segundo Neto Soares, no episódio desta semana, “nós enfrentamos ondas fracas na Praia do Paysandu durante uma tentativa de surf, mas ainda assim, conseguimos nos divertir. Em seguida, foi o momento de delícia com um almoço no restaurante da Joseane, na Praia do Marahu”, afirmou.

O apresentador ressaltou ainda as belezas da exuberante “Praia Caruara”, também conhecida como “Praia do Cachimbo”. “Depois, passamos por uma encantadora Vila de Pescadores, um lugar calmo e tranquilo. Em seguida, foi o momento de uma parada obrigatória na Feira do Cajueiro em busca do famoso ‘tambaqui’, o protagonista da receita deste episódio”, destacou o apresentador.

Neto explicou que a preparação do tambaqui na folha de bananeira é uma iguaria saborosa e autêntica da região. “Foi um dia cheio de aventuras, sabores e o principal, com paisagens paradisíacas”, celebrou. A particularidade do episódio da semana da websérie para o apresentador, está na forma em que a Ilha de Mosqueiro pôde ser mostrada.

“Mostrar a Ilha de Mosqueiro dessa outra forma é muito interessante, porque muitas pessoas ficam com aquela impressão que a cidade está sempre lotada. Então, podemos retratar assim como a cidade também tem seu lado calmo, podemos mostrar também um pouco do surfe de água doce. São coisas interessantes que pouca gente conhece e tenho certeza que vocês vão gostar”, concluiu o apresentador.

Para Neto, o principal o intuito da série é mostrar um turismo não tradicional no país ou até mesmo convencional. Para o fotógrafo e produtor, que se especializa em retratar o Norte do Brasil, especialmente o Pará, a região amazônica brasileira possui riquezas culturais e naturais únicas.

DEU PRAIA

VEJA MAIS