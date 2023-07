Passageiros se aglomeram para entrar em ônibus que faz viagem para Mosqueiro; vídeo

Um vídeo circula nas redes sociais mostrando um tumulto entre passageiros que tentavam entrar em um ônibus da linha Mosqueiro-São Brás. De acordo com informações que circularam em um aplicativo de mensagens junto com as imagens, a confusão ocorreu na noite da última quinta-feira (27), no terminal de embarque na Praça Araújo Martins. As cenas mostram os passageiros se empurrando para tentar entrar no coletivo.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para saber qual foi a causa do tumulto e aguarda resposta.

No início de julho, a Semob informou que em todos os finais de semana do mês haveria reforço operacional na frota que faz linha para a Ilha de Mosqueiro, saindo de São Brás, para atender o aumento da demanda no período das férias escolares. E ainda que, para garantir o cumprimento da ordem de serviço sobre a frota e os horários de chegada e de saída, a fiscalização seria intensificada pelos agentes da Semob, tanto no terminal de São Brás quanto em Mosqueiro, justamente para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus.