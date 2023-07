Mosqueiro recebe serviços de emissão de Passe Fácil durante os sábados do mês de julho

Durante todos os sábados de julho, Mosqueiro recebe ações para facilitar o acesso aos moradores da ilha aos cartões Passe Fácil, como a meia-passagem, passe Sênior e passe Especial, além da credencial de estacionamento para idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

As ações serão executadas pela Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau) com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e fazem parte da operação Tamo Junto no Verão 2023.

Neste sábado (8), a ação será realizada na Escola Abel Martins. No dia 15, na Escola Remígio Fernandez. Já no dia 22, o serviço estará na Escola Lauro Chaves. A última ação do mês de julho será no sábado, dia 29, na Escola Maroja Neto. Sempre no horário de 9h às 13h.

Meia-Passagem

Para solicitar a 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que apresentar original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS. Se for menor de idade e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento. Também é necessário original e cópia do comprovante de residência e CPF; e uma foto 3x4.

Para a 2ª via da meia-passagem, além dos documentos citados acima, é necessário acrescentar a declaração de matrícula da escola, com validade de 30 dias e o boletim de ocorrência policial ou o cartão danificado. Ressalta-se que é obrigatória a presença do aluno para que seja realizada a biometria tanto para a 1ª quanto para a 2ª via da meia-passagem.

Passe Especial

Para a 1ª via do cartão será realizado apenas o agendamento da perícia. Já para a 2ª via, são necessários o original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS, além do boletim de ocorrência ou o cartão danificado. Se for menor de idade e não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento.

Também é necessário original e cópia do laudo médico (contendo o CID da patologia, assinatura e carimbo médico), original e cópia do comprovante de residência e CPF, duas fotos 3x4.

Passe Sênior

Para as 1ª e 2ª vias do Passe Sênior é necessário apresentar original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS, original e cópia do comprovante de residência e CPF e uma foto 3x4. Para a 2ª via é preciso acrescentar aos documentos o boletim de ocorrência ou o cartão danificado.

Credencial de estacionamento para idosos e PCDs

Quem estiver interessado na emissão de credencial de estacionamento para as vagas especiais deve apresentar original e cópia de documento de identificação, como RG, CNH ou CTPS, original e cópia do comprovante de residência, do CPF e do CRLV do veículo. Para pessoas com deficiência deve ser apresentado também o laudo médico.

Já para a 2ª via, além dos documentos citados, é necessário acrescentar o boletim de ocorrência policial ou a credencial danificada.