Mosqueiro festeja 128 anos nesta quinta (6) com entrega de obras, shows e descoberta de asteroide

​A ilha de Mosqueiro, em Belém, completa 128 anos nesta quinta-feira (6). Os festejos incluem entrega de obras, shows artísticos e com registro inédito em sua história: a descoberta de um asteroide pelo grupo de estudantes da Escola Honorato Filgueiras, no bairro do Maracajá. Durante a programação, também haverá a abertura oficial do verão 2023, que deve atrair mais de meio milhão de pessoas às praias e igarapés da ilha.

A programação especial de aniversário será aberta com entrega de obras como a Unidade de Ensino Infantil do Maracajá, que foi reformada ultrapassando os R$ 5 milhões em investimentos; visita à sede da Escola de Gastronomia, na área do antigo Praia Bar, que retomou o semestre letivo em ambiente para aulas teóricas e práticas.

VEJA MAIS

Também serão entregues carteiras de manipulador de alimentos e será assinada a Ordem de Serviço (OS) para a construção da Escola Parque, na avenida 16 de Novembro, no bairro da Vila, em investimento superior a R$ 20 milhões.

A paróquia de Nossa Senhora do Ó, que no próximo dia 20 de agosto, será elevada a santuário, também homenageará Mosqueiro com celebração de uma missa, às 8h.

Descoberta

Mosqueiro também celebra em seus 128 anos a descoberta de um asteroide pelo grupo de alunos participantes do projeto Caça Asteroides, do Ministério da Ciência e Tecnologia em parceria com a Nasa. A notícia embalou o orgulho da população da ilha, em especial familiares e o professor dos estudantes Rakel dos Santos Bentes, Paula Vitória Pereira da Silva, Júlia Barbosa Costa, Vitor Moises Nascimento, Miguel Baia Monteiro e Luis Felipe Gurjão Bahia, o autor da descoberta.

Segundo o professor Hélio Nascimento da Paixão Junior, coordenador do projeto, a descoberta é um passo importante para a melhoria da qualidade na educação pública e comprova que é possível aprender e incentivar os alunos a seguirem carreira na área da ciência. “Nós conseguimos comprovar esse fato e seguiremos com objetivo de novas conquistas para esse grupo, que se revelou dedicado e empenhado”, disse o professor.

O asteroide foi descoberto no conjunto de imagens captado pelo monitoramento de uma base da Nasa, no Havaí. Foram três semanas de investigações dos estudantes até a descoberta do corpo celeste, já comprovado pela Nasa como inédito. “A partir de agora seguem os estudos pela Nasa e ainda não sabemos o que vai acontecer, o certo é que já estamos na história como autores da descoberta aqui do laboratório de informática da Escola Honorato Filgueiras, em Mosqueiro”, festejou Hélio Paixão.

Confira a programação:

- Visita à Escola de Gastronomia;

- Entrega de carteiras de manipulador de alimentos;

- Entrega da UEI Maracajá;

- Assinatura da OS da Escola Parque;

- Coreto da Praça da Vila;

17h – Brinquedos liberados para crianças;

18h - Culto Ecumênico;

19h – Apresentação da Banda da Guarda Municipal;

20h – Parabéns para Mosqueiro com corte do bolo;

20h30 – Show e distribuição de brindes com Magela;

21h30 – Show da Banda Warilou.