Nasa convida alunos de escola de Mosqueiro para apresentar pesquisa sobre asteroide nos EUA

A agência espacial americana, Nasa, convidou estudantes da Escola Estadual Honorato Filgueiras, no distrito de Mosqueiro, em Belém, a apresentar nos Estados Unidos a descoberta científica de um novo asteroide.

Projeto

Os estudantes descobriram o novo asteroide em um programa da Nasa que seleciona colaboradores para analisar corpos celestes que podem apresentar riscos ao planeta.

Durante as buscas, os estudantes conseguiram identificar diversas matérias existentes no espaço, alcançando a confirmação de um novo asteroide chamado inicialmente de “LUI0005” que já está em análise pela Nasa e Ministério das Ciências e Tecnologia (MCTI), para possível nomeação definitiva.

A descoberta foi feita por meio de uma plataforma da agência espacial que forneceu imagens captadas por um telescópio pertencente à Universidade do Havaí. Essas imagens foram analisadas no laboratório de Informática da escola onde a equipe, coordenada pelo professor Hélio Júnior e constituída por 6 alunos do 1º ano do ensino médio, recebeu 24 pacotes de imagens que foram analisadas e identificadas.

“A descoberta, para nós, é algo que nos enche de orgulho, podendo mostrar o potencial dos alunos da escola pública paraense. Os alunos todos estão muito eufóricos com os trabalhos produzidos por nós durante esse período e, isso nos enche de orgulho”, destacou o professor Hélio Júnior.

Os detalhes sobre o convite dos estudantes para apresentarem o projeto à Nasa serão discutidos ainda esta semana.