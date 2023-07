Linha fluvial Belém/Mosqueiro inicia operação nesta sexta-feira, 14

A linha fluvial Belém/Mosqueiro vai iniciar a operação nesta sexta-feira (14). A embarcação com capacidade para 208 passageiros vai realizar duas viagens por dia de segunda à sexta-feira. A primeira viagem sairá às 5h40, do Terminal Hidroviario de Mosqueiro, no bairro da Vila, com destino ao Terminal de Belém, localizado na avenida Marechal Hermes, no centro da cidade.

Retorno

A volta da capital será às 18h30, com saída do Terminal de Belém até o Terminal de Mosqueiro. O trajeto dura cerca de 1h40 e o valor da passagem será de R$ 10, com gratuidade para idosos e meia passagem para estudantes.

Já aos sábados, a saída de Mosqueiro será às 5h30 pela manhã e 16h30 pela tarde. Nos domingos e feriados a saída será às 16h30. No terminal de Belém, as saídas nos finais de semana e feriados será às 7h30. O valor das passagens nos finais de semana e feriados será de R$ 20, com gratuidade para idosos e meia passagem para estudantes.