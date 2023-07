Websérie ‘Deu Praia’ mostra as lendas e cultura de Colares no Pará

A webserie “Deu Praia", apresentada por Neto Soares, tem como objetivo apresentar as belezas do Brasil. No episódio, "Colares", os espectadores poderão conhecer as praias onde ocorreram as famosas aparições do chupa-chupa. O chupa-chupa é uma lenda urbana conhecida na região Norte, especialmente no Pará. Trata-se de uma criatura que supostamente aparece durante a noite e suga o sangue de suas vítimas, deixando marcas em forma de chupões.

A lenda do “chupa-chupa” é tão popular que já foi tema de diversos filmes, séries e documentários. E no episódio desta semana, o apresentador visitou as praias onde houve relatos de aparições do chupa-chupa. Neto Soares destaca ainda que “o programa também apresentou uma receita de prato típico da culinária paraense, o caranguejo toc-toc”, afirmou.

Depois de cozinhar, a equipe da série foi conhecer um grupo de carimbó de Juçarateua. “O carimbó é uma dança típica da região Norte do Brasil, que é acompanhada por tambores e outros instrumentos musicais”, explicou o apresentador. Para Neto, a oportunidade de visitar Colares foi uma ótima oportunidade para os espectadores conhecerem um pouco mais sobre as lendas, a culinária e a cultura do litoral paraense. “Conseguimos capturar a essência da região e proporcionaram um programa divertido e informativo para o público”, destacou o apresentador.

Neto ressalta que o intuito da série é mostrar um turismo não tradicional no país ou até mesmo convencional. “A ideia é mostrar lugares com um olhar diferente onde possamos agregar opções plano B para quem quer fugir da chamada ‘muvuca’”. Para o fotógrafo e produtor, que se especializa em retratar o Norte do Brasil, especialmente o Pará, a região amazônica brasileira possui riquezas culturais e naturais únicas.