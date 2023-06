Novo episódio do 'Deu Praia' apresenta os mistérios da Ilha do Marajó

O novo episódio da websérie “Deu Praia” chega nesta sexta-feira (09), no Lib Play, com as belezas do Arquipélago do Marajó. O episódio “Marajó - A Terra Encantada Cheia de Mistérios e Belezas Naturais” traz a rica cultura e a exuberância das paisagens naturais de Salvaterra e Souré. Nessa segunda temporada, a equipe do “Deu praia” conta com a apresentação do fotógrafo Neto Soares, o videomaker Ronaldo Zottolo, e o produtor Kew Costa. Para assistir o novo episódio clique aqui.

“Esse episódio foi gravado em Salvaterra e Souré. As praias do Marajó são impressionantes. Dentre as praias que a gente visitou uma está dentro da Fazenda São Jerônimo, onde foi gravada uma temporada de ‘No Limite’. É impressionante. É uma praia deserta, muito muito grande e linda. E a outra que a gente foi a praia grande, que fica bem na frente na Pousada do Guarás, então era praticamente uma praia privada com pouquíssimo movimento. Tivemos um nascer e um pôr-do-sol lindíssimos”, conta Neto.

No Marajó, a equipe mostrou um carimbo, uma das maiores tradições culturais paraense, com raízes profundas no Marajó. O Grupo Paracuari, renomado grupo de carimbo da região, demonstrou o ritmo e os passos característicos da dança. O “Deu Praia” viajou de barco para explorar os encantos das ilhas do arquipélago. Adentraram na mata para buscar o famoso turu, molusco típico da região, e apreciado na culinária local.

Também neste episódio o grupo encontrou com lutador de UFC, Iuri Marajó, nascido e criado na ilha. Iuri falou sobre a carreira no MMA e a influência da região no treinamento. Os visitantes puderam conhecer um pouco mais da luta marajoara, estilo de luta marcial típica e única do Marajó. Para encerrar essa viagem pelos segredos do Marajó, Neto Soares foi benzido por uma Pajé, revelando a rica espiritualidade e tradições do povo.

“Deu Praia”, produzida pelo fotógrafo Neto Soares, responsável também pela seção “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, surgiu com objetivo de destacar locais ainda pouco conhecidos, com ênfase em espaços para o contato com a natureza e com a gastronomia local. No episódio anterior, a equipe mostrou a região de Igarapé-Açu, local em que foi gravado parte da segunda temporada da "Cidade Invisível". Após o Marajó, outros episódios serão divulgados como Bragança e Colares.

“Nos próximos episódios a gente tem ainda Bragança. Um episódio bônus que é Colares. Bragança a gente fez uma programação em família que vai coincidir com o início das nossas férias de julho com as crianças que vai sair em quinze dias que é quase o final de semana de julho. A gente gravou em Bragança e Ajuruteua. Eu levei minha família para mostrar um pouquinho das programações são possíveis fazer com crianças”, adianta.