Voltaram? Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos na praia em clima de romance

Alguns rumores e especulações sobre a volta do namoro entre Bruna Marquezine e João Guilherme reacenderam na internet após os dois serem vistos juntos, no último sábado (25), na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro (RJ). A intimidade e os sorrisos do ex-casal, que ainda parece manter uma relação próxima, chamaram a atenção dos banhistas que transitavam pelo local.

Ao longo do passeio, Bruna e João Guilherme conversaram bastante e trocaram risadas em um dia de calor intenso com uma temperatura que chegou perto dos 30 °C. A atriz optou por um biquíni fio-dental marrom, mostrando todo o seu bronzeado. O ator decidiu ir à praia apenas com uma bermuda vermelha e deixou à mostra todas as suas tatuagens espalhadas nas costas e pernas.

VEJA MAIS

Romance de Bruna e João Guilherme

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme assumiram o namoro em agosto de 2024, mas o casal escolheu informar, por meio da assessoria de ambos, a separação em fevereiro de 2025. O término foi decidido pouco tempo depois de Marquezine conhecer a família do ator na polêmica festa na Fazenda Talismã.

"Eles decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", informou a assessoria do ex-casal no início do ano.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, Bruna teria dado uma chance ao filho de Leonardo após alguns meses da separação. Porém, os astros não queriam rotular novamente o relacionamento, por isso decidiram não informar a reaproximação para se manterem longe dos holofotes da mídia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)